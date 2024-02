Rallye Sanremo, un fine settimana a tutto motori – Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Proseguendo una tradizione iniziata esattamente dieci anni fa, il Rallye Sanremo e il Sanremo Rally Storico si uniranno nello stesso fine settimana per rendere frizzanti le strade dell’entroterra del Ponente Ligure. Quest’anno, l’appuntamento con la kermesse sanremese è per venerdì 18 e sabato 19 ottobre, quando andrà in scena la 71esima edizione del Rallye Sanremo, mentre sabato 19 e domenica 20 i concorrenti del 39° Sanremo Rally Storico si sfideranno sulle prove speciali.

Il 71° Rallye Sanremo,

che avrà la validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco a coefficiente 1,5 e per lo European Rally Trophy, oltre che per la Coppa Rally di Zona 2, e la Suzuki Rally Cup, seguirà il format disegnato dalla federazione per le gare tricolori, ovvero con Qualifying Stage, Shake Down e Power Stage il venerdì, oltre a altre due prove speciali che chiuderanno la giornata alla luce dei fari; per sabato sono previste altre sei prove speciali sino a portare il chilometraggio a circa 110 km di tratti cronometrati, entro il limite previsto dalla federazione.

Mentre ancora rombano i motori degli equipaggi impegnati nel tricolore moderno, sabato 19 ottobre, nel pomeriggio, scenderanno in gara anche i concorrenti delle storiche per il 39° Sanremo Rally Storico, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per il FIA European Historic Rally Championship, che vivrà due giornate di gara sabato e domenica sviluppandosi su undici prove speciali per circa 130 chilometri cronometrati.

Anche quest’anno Sanremo

sarà il fulcro dell’evento, con partenza e arrivo in Corso Imperatrice proprio sotto il Casinò Municipale, Piazzale Adolfo Rava e Piazzale Carlo d’Apporto (in realtà un’unica superficie) che ospiteranno i due parchi assistenza delle due gare, e Piazzale Colombo, dove gli appassionati potranno vedere da vicino le vetture storiche e moderne, ferme per i riordini.

Il Quartier Generale delle due manifestazione sarà anche quest’anno il Grand Hotel Londra.

Il fine settimana rallistico di Sanremo avrà un prologo il 21 e 22 di settembre con la 25esima edizione del Rally delle Palme, ormai storico appuntamento dedicato ai piloti locali. E non solo a loro che quest’anno avrà anch’esso validità per la Coppa Rally di Zona 2, competizione che si svolgerà quale anteprima di alcune prove delle gare del mese successivo.

Martedì 20 febbraio 2024

Ufficio Stampa Rallye Sanremo – Fonte ACI Sport