Bosco Urbano San Bassiano: al via il grande progetto per Bassano

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del Bosco Urbano San Bassiano, il grande parco pubblico che sorgerà a sud dell’ospedale grazie alla volontà condivisa tra Comune di Bassano del Grappa e Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana di valorizzare e rendere disponibile un’ampia superficie destinata a verde pubblico.

Dopo la firma della convenzione tra i due enti, che pone l’area nella disponibilità gratuita dell’Amministrazione comunale per i prossimi 30 anni, e l’approvazione del progetto esecutivo, gli interventi in corso porteranno alla realizzazione di percorsi ciclopedonali, prati, siepi e, naturalmente, una superficie boschiva composta da giovani alberi e arbusti.

Un nuovo parco urbano importante per la città

“Si tratta di un risultato davvero importante sotto molti punti di vista – commenta il Sindaco Elena Pavan – prima di tutto perché permetterà di utilizzare un’area significativamente ampia di verde che oggi non ha una precisa destinazione d’uso e darle una fisionomia consona; poi perché porterà ad un incremento della qualità ambientale del territorio grazie alla piantumazione di specie tipiche della nostra pianura; infine perché mette in evidenza, ancora una volta, come il lavoro portato avanti in questi anni con l’Area Urbana Pedemontana sulle tematiche della sostenibilità produca risultati concreti e virtuosi”.

Bosco Urbano San Bassiano: un progetto di ampio respiro

“La collocazione del bosco urbano è particolarmente interessante per le realtà e i servizi presenti nella zona – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – e allo stesso tempo sarà un punto di riferimento per chi vorrà correre o svolgere attività sportive all’aria aperta. Il progetto prevede all’interno dell’area, nello specifico nella parte boschiva, anche spazi non piantumati che potranno essere utilizzati in modi diversi, anche didattici. I lavori, salvo imprevisti, si concluderanno in poco più di tre mesi e il costo complessivo dell’opera è di 445 mila euro”.

Un esempio di collaborazione virtuosa

“L’apertura di un cantiere come quello del bosco urbano è una grandissima soddisfazione – evidenzia l’Assessore Andrea Viero – anche perché nasce da un lavoro che è durato più di 4 anni. I primi contatti con l’Azienda Ulss, proprietaria dell’area, sono dell’autunno del 2019, ma si può facilmente comprendere che il periodo che ne è seguito ha dettato altre priorità.

Le aree, per un totale complessivo di 30.000 metri quadrati, sono sostanzialmente due, una a sud, dove troverà sede il bosco e l’altra a nord, dove ci saranno arbusti e altre essenze con una struttura arborea meno impattante, anche in vista di eventuali interventi dell’Ulss, che sappiamo comunque essere in programma sul lato ovest.

Tra le aree previste, alcune saranno dedicate alla biodiversità e agli apicoltori, per intensificare i laboratori e le attività che già da tempo sosteniamo”.

Bassano del Grappa, 5 ottobre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) Servizi di Staff – Ufficio Stampa