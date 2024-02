Vicenzaè: la nuova Guida sul Veneto della Lonely Planet

In copertina l’iconica palladiana Villa La Rotonda – E’ arrivata la nuova Guida sul Veneto della Lonely Planet – Vicenzaè.

Vicenza ha conquistato la copertina, e altre 46 pagine, della nuova edizione italiana dedicata al Veneto della prestigiosa Guida ideata da Tony e Maureen Wheeler una cinquantina di anni fa precisamente nel 1972 dopo aver pubblicato il loro primo taccuino di viaggio “Across Asia on the cheap”.

Oggi Lonely Planet conta su una rete di 2.000 collaboratori e partner in ogni parte del mondo. In Italia viene pubblicata dalla piemontese EDT che con una cadenza biennale invia nei territori collaboratori preparati che hanno totalmente sposato le linee guida dei fondatori: informare, istruire e divertire.

Anche per la terza edizione della Guida, l’autrice per la Provincia di Vicenza è stata Cinzia Rando, sempre assistita dal Consorzio Vicenzaè, ed ha trascorso una settimana girovagando nella nostra provincia per aggiornare la Guida cogliendo stimoli e novità a garanzia del prodotto ed in linea con le motivazioni che ne fanno una delle guide più diffuse al mondo e con 300 titoli solo per l’edizione destinata al mercato italiano.

Nonostante blogger, influencer, strumenti digitali oggi disponibili, la guida cartacea rimane comunque uno strumento diffuso tra i viaggiatori individuali e curiosi in particolare per le destinazioni fuori dalle “rotte di massa” – spiega Carla Padovan segretaria di Vicenzaè – entrare nei cataloghi rimane un riconoscimento ed incrementa la reputazione della destinazione ora come allora.

Lo abbiamo verificato 30 anni fa con la Guida Verde del Touring che aveva dedicato un titolo a Vicenza e alla provincia dopo l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale e lo verifichiamo spesso, ancora oggi, con fotografi e giornalisti che ci chiedono siti inseriti nelle Guide.

