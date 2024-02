Vescovo Giuliano: i 100 anni dell’ufficio catechistico di Vicenza

Il vescovo Giuliano celebra i 100 anni dell’ufficio catechistico e accoglie 20 nuovi catecumeni

Domenica 18 febbraio, la diocesi di Vicenza ha celebrato il centenario dell’ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi in concomitanza con il rito di elezione dei catecumeni.

Venti nuovi catecumeni, provenienti da diverse nazionalità, si sono uniti al cammino di fede che li porterà a ricevere i sacramenti di Battesimo, Cresima ed Eucarestia nella notte di Pasqua.

Il vescovo Giuliano Brugnotto ha espresso la sua gioia per la presenza di questi adulti che desiderano diventare cristiani. Sottolineando come la loro scelta sia un motivo di incoraggiamento per tutta la Chiesa vicentina.

Vescovo Giuliano Brugnotto: un invito alla crescita nella fede

Mons. Brugnotto ha rivolto un appello a tutti i cristiani affinché si sentano sempre in cammino e si sostengano a vicenda con la testimonianza di vita. La fede, ha ricordato, non si limita a riti e propositi, ma diventa vita concreta in ogni persona.

Il ruolo fondamentale dei catechisti

Nel corso dell’omelia, il vescovo ha elogiato il ruolo dei catechisti, definendoli appassionati dell’annuncio del Vangelo e della vita dei ragazzi. Ha ringraziato per il loro impegno costante, che si estende oltre gli incontri formali. Includendo inoltre la cura delle relazioni con le famiglie e la comunità cristiana.

Vescovo Giuliano: un augurio di contagio e di entusiasmo

Il vescovo Giuliano ha infine rivolto un augurio ai catecumeni, auspicando che il loro entusiasmo possa contagiare altri nelle comunità cristiane in cui stanno crescendo nella fede.

Un momento di festa e di gratitudine

La celebrazione del centenario dell’ufficio catechistico e il rito di elezione dei catecumeni sono stati un momento di grande gioia e gratitudine per la diocesi di Vicenza. Un’occasione per riflettere sull’importanza della trasmissione della fede. Ma anche per rinnovare l’impegno a vivere il Vangelo con passione e dedizione.

Vicenza, 19 febbraio 2024

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa