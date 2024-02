Coinvolti tutti i consiglieri con nuovi incarichi – Sandrigo Limpida riorgannizza le deleghe

Arriva tempestivamente l’ufficializzazione, con decreto di nomina datato 15 febbraio 2024, della redistribuzione delle deleghe all’interno del gruppo consiliare “Sandrigo Limpida” con la nomina del nuovo assessore, Paola Piccoli, all’interno della Giunta e con incarichi aggiuntivi per tutti i consiglieri.

Marica Rigon

“Il Gruppo di maggioranza è più coeso che mai, concentrato a lavorare sugli obiettivi di mandato presentati alla cittadinanza – sottolinea il Sindaco Marica Rigon – Il ritrovato entusiasmo e la determinazione nel riuscire a concretizzare, quanto prima, i progetti in corso costituiscono infatti una forte motivazione per l’intero gruppo, chiamato oggi – con due elementi in meno – a profondere un ancor maggiore impegno. La ridistribuzione delle deleghe, concertata nell’ambito dell’intera maggioranza, consente un rapporto strettissimo della Giunta con i consiglieri, che si sono messi a disposizione per supportare i diversi assessori nel lavoro quotidiano”.

La riorganizzazione, com’è ormai noto, si è resa necessaria dopo le dimissioni del consigliere Gabriella Cuman e dell’Assessore Lucia Pozzato. Gli incarichi delle due dimissionarie, conferiti a giugno 2022, sono stati temporaneamente rimessi, di legge, al Sindaco che solo dopo pochi giorni ha trovato nuovo assetto per la sua maggioranza. Al Sindaco Rigon, già impegnato con Servizi Sociali e rapporti con l’Ulss, Istruzione, Gentilezza e Personale, vanno i referati di Edilizia Privata e Urbanistica, già seguiti – per necessità – negli ultimi mesi dal Sindaco stesso.

Al Vicesindaco

Antonio Cuman, già Assessore al Patrimonio, andranno anche le Manutenzioni relative al Patrimonio, coadiuvato dalla consigliera Donatella Giaretta con delega specifica. Cuman ha già tra i suoi referati: Bilancio, Tributi, Rapporti con Enti e Società Partecipate.

All’Assessore Luca Rigoni,

che già contava tra le proprie materie – oltre a Viabilità, Sicurezza, il Commercio – l’Ecologia e l’Ambiente, vanno le Attività Produttive e la Manutenzione del Verde Pubblico, ambito nel quale sarà supportato dal consigliere Mariano Chemello, già incaricato delle Politiche Agricole.

All’Assessore Paola Piccoli,

fresca di nomina, andranno i referati dei Lavori Pubblici, Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, questi ultimi tre precedentemente in capo al Sindaco.

Cambia anche il Capogruppo all’interno del gruppo di maggioranza “Sandrigo Limpida” con il passaggio di testimone tra coetanei, da Paola Piccoli a Carlo Faresin. A quest’ultimo il Sindaco assegna anche le deleghe ai Lavori Pubblici e alle attività produttive, insieme a quelle già detenute, relative alle politiche sportive e al commercio.

L’incarico con delega speciale al progetto “VIA QUERINISSIMA” va alla vicecapogruppo e consigliera Donatella Giaretta che, oltre alla Manutenzione del Patrimonio, mantiene le deleghe per le politiche sociali e protezione civile.

Invariati gli incarichi all’Assessore esterno Fabio Rigotto, che continuerà il suo importante impegno negli ambiti di Sport e Associazionismo, Turismo e Promozione del territorio, Protezione Civile, Comunicazione e Informatica.

19 febbraio 2024

Ufficio stampa Comune di Sandrigo

In copertina: il neo assessore Paola Piccoli