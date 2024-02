Pista Lunga, il vicentino Ghiotto sul tetto del mondo

Pista Lunga, Davide Ghiotto, vicentino delle Famme Gialle, sul tetto del mondo: medaglia d’oro sui 10.000 metri di Calgary!

C’è un solo dominatore nella quarta ed ultima giornata dei Mondiali 2024 sulle singole distanze ed è azzurro. Dopo il trionfo di Heerenveen 2023, sul prestigioso ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary, Davide Ghiotto bissa il successo iridato sui 10.000 metri.

Per il vicentino delle Fiamme Gialle – già vincitore in stagione della Coppa del Mondo sulle lunghe distanze e in questa rassegna già oro mondiale nel Team Pursuit e argento sui 5.000 metri – un autentico capolavoro impreziosito dal nuovo record italiano di 12’38″82 (oltre due secondi meglio del precedente primato di 12’41″35).

Prestazione eccezionale per Ghiotto, capace di imporre un andamento di gara sostenuto sin da subito e di portarlo avanti senza tentennamenti fino a scavare un solco profondissimo sugli inseguitori: il podio si completa con l’argento per il canadese Ted-Jan Bloemen in 12’47″01 e il bronzo per l’altro padrone di casa Graem Fish in 12’48″61.

in carriera nei Mondiali sulle singole distanze per il fuoriclasse classe ’93, capace di eguagliare un mito azzurro come Enrico Fabris.

Per la seconda edizione consecutiva il movimento italiano della pista lunga è stato in grado di collezionare tre medaglie, con tanto di significative presenze sul gradino più alto del podio. Nella stagione in corso – tra Coppa del Mondo e Mondiali – la squadra azzurra ha raccolto la bellezza di 17 podi.

Sui 10.000 metri si è poi registrato anche l’8° posto di Michele Malfatti (Fiamme Gialle), sul traguardo in 13’07″01. Stesso piazzamento, ma sui 5.000 metri femminili, per Laura Lorenzato (Noale Ice), capace di firmare anche il personal best sulla distanza con il tempo di 7’04″53.

