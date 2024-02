Pallacanestro Vicenza: si spegne la luce, terribile ko interno

Allenatore: Cilio

Allenatore Ozzano: Conti

Usciti per cinque falli: Antonietti ( V ) Cucchiaro ( V) e Cortese ( O ).

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Giustarini di Grosseto

La Civitus Vicenza

incappa in una pesante debacle casalinga, perdendo l’ennesimo scontro diretto stagionale e lasciando sul campo due punti vitali per la classifica. In quella che, con tanto di proclami, era stata considerata la gara della vita, quella da non sbagliare per nessun motivo al mondo e che probabilmente nessuno avrebbe mai pensato potesse concludersi in questa maniera ingloriosa. 92 a 78 per gli emiliani corsari nell’ottava giornata di ritorno. La realtà dice che ora il campionato dei biancorossi si fa in salita vuoi per il calendario imminente , vuoi per il fatto che si è sprecata non solo l’opportunità di raggiungere in classifica Padova e Ravenna, ma anche quella di lasciare proprio Ozzano dietro di sei punti, sulla peggiore piazzola della griglia playout. Parola questa che fa sempre più paura.

I berici hanno disputato sedici ottimi minuti prima dell’incredibile blackout pagato a carissimo prezzo. La squadra ha misteriosamente staccato la spina iniziando a commettere un enorme numero di errori tecnici, dovuti ad un atteggiamento sbagliato e ad una mancanza di concentrazione assai allarmante per il prosieguo di un torneo così complicato.

L’opportunità

per dare finalmente una prima svolta alla stagione è miseramente svanita. Diciotto palle perse e novantadue punti beccati a domicilio dicono tutto. Ora c’è da rimboccarsi le maniche per andare a vincere a Imola domenica prossima per recuperare i punti persi. Ozzano ha costruito il blitz a cominciare dal finale del primo tempo per poi imporsi su di un avversario svagato, grazie ad un terzo periodo da manuale ( parziale di 32 a 19 ). Interpretata alla grande una partita così importante da un team che finora lontano dal proprio parquet aveva sempre lasciato molto a desiderare.

Una domenica nella quale, nonostante le rotazioni accorciate per le assenze di Balducci e Abega, non si è voluta perdere l’occasione per dimostrare di avere gli attributi e di essere vivi e sul pezzo. Top scorer Bechi con 23 punti. Per la Civitus invece, che aveva iniziato bene il delicato mese di febbraio con i successi su Taranto e Lumezzane, la mancanza di continuità sul più bello, si rivela una pericolosissima nemica.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza