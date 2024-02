Gioele Dix con “La corsa dietro il vento” al teatro San Pietro

Alle 21 di venerdì 23 febbraio Gioele Dix, con Valentina Cardinali, porterà sul palco del teatro San Pietro “La corsa dietro il vento”. Lo spettacolo, inserito nel programma della “Stagione teatrale 2023/24” di Montecchio Maggiore, è stato ideato dall’attore in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Dino Buzzati.

Gioele Dix

lo dedica al grande scrittore bellunese, del quale è estimatore fin dall’adolescenza. Da appassionato conoscitore dei suoi scritti, trae spunto da alcuni racconti, o parte di essi, per disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale, volenti o nolenti, ogni persona è destinata. “La corsa dietro il vento” è un progetto drammaturgico che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Attraverso Buzzati, Gioele Dix parla anche dei propri gusti, delle proprie inquietudini e delle proprie insofferenze, facendo da guida al pubblico in un inedito viaggio teatrale, in bilico fra ombre e illuminazioni, misteri e risate.

Due giorni dopo,

domenica 25 febbraio 2024, il teatro San Pietro di via Matteotti ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna per bambini e famiglie “Le domeniche a teatro”. Alle 16 la compagnia Zelda Teatro proporrà “Nina delle stelle” di Filippo Tognazzo, con Anna Valerio. Lo spettacolo, consigliato a un pubblico dai 3 anni in su, è ambientato nel pianeta di Nina e Bibi, un tempo verde, lussureggiante e pieno di vita, ma ormai ridotto a poco più di un desolato deserto.

La vorace Ponzia Panza, il folle inventore Tullio Sballio e l’ignorante Savio Sola hanno infatti sterminato gli animali e le piante, distruggendo persino le scuole. Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo. Riusciranno i bambini ad aiutare Nina nel suo intento?

Questa delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, natura, istruzione e diritti, è ispirato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il prossimo evento

della “Stagione teatrale 2023/24” sarà lo spettacolo “Mamma ho perso l’Aureli” di Emanuela Aureli alle 21 di giovedì 7 marzo, mentre domenica 17 marzo, alle 16, è atteso “Un Cappuccetto Rosso” di Matricola Zero per “Le domeniche a teatro”.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che sostengono la Stagione Teatrale montecchiana: i due main sponsor GT Trevisan di Sovizzo e FIS – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, oltre che BCC Vicentino Pojana Maggiore, Studio Palma avvocati e commercialisti, Axera TLC & ICT Solutions, St Powder Coatings e Bibetech spa, tutti di Montecchio Maggiore.

BIGLIETTI

18 euro platea, 15 euro galleria, 10 euro ridotto studenti e 5 euro per “Le domeniche a teatro” in vendita presso Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30 o su appuntamento. Online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita. Acquistabili a teatro il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

INFORMAZIONI Ufficio Cultura, via Roma 5, Montecchio Maggiore tel. 0444 705768cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it www.comune.montecchio-maggiore.vi.it –www.myarteven.it

