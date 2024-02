Cassola: scoperta la targa in onore dei due carabinieri uccisi in Istria

Scoperta la targa in onore dei due carabinieri cassolesi uccisi in Istria – Il sindaco di Cassola: «Occasione per rileggere una pagina di storia a lungo dimenticata o accantonata»

COMMEMORAZIONE ALLA PRESENZA DEI DISCENENTI DI

ANTONIO BORDIGNON E LUIGI PAGNON

Il filo della memoria spezzata si riannoda. E nel ricordo di due giovani concittadini uccisi 80 anni fa, la comunità di Cassola oggi ha potuto rileggere, con una nuova consapevolezza, la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano – dalmata. Una pagina di storia italiana che, come sottolineato dal sindaco Aldo Maroso, è stata a lungo «dimenticata o persino occultata» ma che ha in realtà toccato molto da vicino anche questo territorio.

Onore ai carabinieri

Dopo il rinvio della scorsa settimana, a causa del maltempo, l’Amministrazione comunale questa mattina ha potuto inaugurare, sul monumento ai Caduti di piazza Aldo Moro, la targa che rende onore ai carabinieri cassolesi Antonio Bordignon e Luigi Pagnon.

Vittime, nel 1944, delle feroci rappresaglie messe in atto in terra istriana dalle milizie di Tito ai danni dei militari e dei civili italiani.

Vicende venute alla luce solo qualche anno fa, in seguito alle segnalazioni pervenute alla municipalità dall’Unione degli Istriani e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte Porzio Catone. Approfondite grazie all’interessamento degli uffici comunali, che sono riusciti anche a risalire ai parenti più prossimi dei due militi, ospiti d’onore, ieri, della cerimonia predisposta dall’esecutivo.

I discendenti

Di Luigi Pagnon vivono ancora tutti a Borgo Isola, a San Giuseppe, dove quello zio sfortunato era nato e cresciuto, mentre è stato più difficile rintracciare i nipoti della moglie di Antonio Bordignon – Annalisa e Sergio Bavaresco – che risiedono a Riese Pio X.

Entrambe le famiglie non sono volute mancare all’appuntamento e, assieme al primo cittadino, hanno scoperto la targa dedicata a quegli zii di cui sembrava essersi persa ogni traccia.

Presenti anche i ragazzi delle classi terze della scuola media paesana, diverse delegazioni dei gruppi locali di volontariato, la banda e le associazioni combattentistiche e d’arma, che hanno dato solennità alla celebrazione con l’alzabandiera e il rito dell’onore ai Caduti.

Marino Kuhar e Alessandro Tich

A porre il sigillo alla commemorazione gli interventi dello storico Marino Kuhar e del giornalista Alessandro Tich (figlio di esuli fiumani), a cui è stato affidato il compito di ricostruire il drammatico contesto storico che ha portato alle uccisioni di Pagnon e Bordignon e di altre migliaia di militari e civili italiani, tacciati come fascisti, e che ne ha costretto altre centinaia di migliaia all’esilio.

Kuhar ha focalizzato l’attenzione sulle foibe, ripercorrendo il periodo delle uccisioni e delle torture perpetrate dai partigiani titini. Tich si è soffermato sul periodo dell’esodo, facendo affidamento alle memorie familiari anche molto dolorose. Condividendo con i presenti le emozioni e sentimenti che negli anni hanno accompagnato gli esuli e i loro figli.

Comunicato Nr. 04 del 17/02/2024

Fonte Ufficio Stampa Comune di Cassola