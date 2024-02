Beppe Cunico: il live del secondo album

Presentazione live del secondo album del cantautore e producer Beppe Cunico.

Uscito lo scorso 24 novembre 2023 per Dischi Soviet Studio, è stato anticipato dai singoli “Hidden World”, “Non Dystopic Future” e “Slow Breath Coming”.

Un disco che racconta della personale lotta contro il decadimento socio culturale degli ultimi decenni.

REVOLUTION LIVE CLUB

Si terrà venerdì 23 febbraio ore 21.00 presso il REVOLUTION LIVE CLUB , in via Pnticello 15 a Colceresa (Vi).

Ci saranno anche

Roberto Artuso alla batteria,

Matteo Pegoraro al basso,

Marco Boem alle tastiere,

Marta Bonato ai cori

e due ospiti d’eccezione:

Andrea Torresani al basso

Mattia Tedesco alla chitarra

che hanno collaborato alla realizzazione del disco.

In apertura, della stessa etichetta Dischi soviet, ANNABIT cantautrice indie-pop che mescola suoni algoritmici sintetici, testi riflessi su vetri spezzati e una voce camaleontica.

Dopo il live dj set di DjOmetra e Mike. L’intero evento sarà in live streaming.

Link all’evento su Facebook: https://fb.me/e/1Aycc5qSh

Fonte Francesca Zizzari l’altoparlante – comunicazione musicale

BIO Beppe Cunico

Cantautore, musicista e ingegnere del suono di Vicenza.

Fin da piccolo ha sempre avuto nelle orecchie il Prog Rock, e a 13 anni, guardando “Jazz Band” di Pupi Avati si è innamorato della batteria e di Phil Collins. Poi le prime band, fino ad arrivare a D’as Hirth: dopo vari demotape arriva un EP con quattro brani: “Kalashnikov”, un lavoro che tutt’oggi rimane una piccola chicca per i cultori del genere. Il lavoro riscuote un discreto successo, al punto di arrivare al quarto posto nella classifica di Stereonotte, storico programma di Radio Rai.

Poi arriva una lunga parentesi come Sound Engineer e Producer, con la creazione di X Land Studio, lavorando prima in ambito locale e poi anche su progetti internazionali, tra i quali Nek, Irene Grandi, Malfunk, Shel Shapiro, Domenico Fiumanò, Plastik, Derozer. E poi come produttore di Luca Bassanese, Emme e Vanilla.

Dopo anni di distanza forzata dalla musica nel 2016 prende lezioni di chitarra, canto e scrittura. Grazie all’incitamento di Sandro Franchin, suo amico, collaboratore in studio e produttore, si arriva al disco d’esordio “Passion, Love, Heart and Soul”. Forte dell’influenza piovuta dagli anni Settanta da band come Pink Floyd e Genesis, con l’aggiunta di U2, Cure e Police ma soprattutto quella più forte e recente di Steven Wilson fa si che questo primo album rappresenti a suo modo anche un tributo ai suoi “eroi” fonti d’ispirazione artistica e di vita. Dal vivo raccogliendo consensi e la semina giusta che lo conduce oggi al secondo lavoro di inediti di prossima uscita: “From Now On”.

Ad anticipare l’uscita il 16 giugno scorso del primo singolo estratto dal titolo “Slow Breath Coming”, a seguire dal 15 settembre in radio è il turno del secondo singolo “Non-Dystopic Future”.

Dal 10 novembre viene lanciato il terzo singolo estratto dal titolo “Hidden World”, brano dedicato al figlio Paolo.

Roberto Artuso, Matteo Pegoraro, Marco Boem, Marta Bonato, Andrea Torresani,Mattia Tedesco