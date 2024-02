Via Gorizia, Vicenza: da domani al via i lavori di riqualificazione

Via Gorizia, Vicenza: lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr

Saranno rifatte pavimentazione e illuminazione e installate nuove telecamere

Un intervento che cambierà l’aspetto della strada, trasformandola in un percorso da Campo Marzo a piazza Castello alternativo a piazzale de Gasperi.

Con questo intento, nell’ambito degli interventi di riqualificazione complessiva di Campo Marzo, partono lunedì 19 febbraio i lavori in via Gorizia. Oltre all’area che circonda l’hotel Campo Marzio. Finanziati per 400 mila euro con il bando Pnrr missione 5, componente 2, investimento 2.1.

L’intervento prevede un restyling che renderà via Gorizia più decorosa e, al contempo, più sicura.

Alla posa della nuova pavimentazione – in porfido per la parte carrabile della carreggiata ed in pietra chiara per i due percorsi pedonali laterali – saranno infatti abbinati la predisposizione e l’installazione della nuova illuminazione pubblica e il potenziamento della videosorveglianza.

Oltre a questo, si provvederà a pavimentare con materiale drenante l’area recintata posta a ridosso dell’albergo, con l’individuazione degli stalli di sosta e di piccole opere a verde.

E’ inoltre prevista la riqualificazione e sistemazione delle reti di allacciamento delle acque meteoriche e dell’appendice laterale di via Gorizia sino al tratto scoperto della roggia Seriola.

I lavori avranno inizio il 19 febbraio ed hanno una durata di contratto di 120 giorni.

Nel periodo dell’adunata degli Alpini è prevista la rimozione dell’accantieramento.

Vicenza, 18 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa