Vittoria all’ultimo respiro per la Migross Asiago a Graz!

La Migross Supermercati Asiago Hockey ritrova la vittoria al Merkur Eisstadion di Graz, battendo all’ultimo respiro con il risultato di 3-4 i Graz99ers. Barrasso per la partita odierna non può contare su Fazio, Bortoli, Porco, Rigoni (#19) e Stefano Marchetti, quest’ultimo assente per accertamenti medici.

Primo tempo

Si apre con le due squadre che non spingono più di molto, probabilmente per preservare le energie vista la coperta corta di entrambe. Dopo un paio di minuti Schiechl scappa sulla destra, ma angola troppo la sua conclusione che termine fuori dallo specchio della porta. Al 7′ si va vedere Misley in avanti con una buona conclusione, deviata da Wieser con la spalla. All’8′ scaturisce una rissa tra Krainz e Michele Marchetti come conseguenza di una carica del giocatore Stellato su Kernberger: entrambi vengono sanzionati con cinque minuti di penalità per fighting.

Pochi secondi dopo la ripresa del gioco la Migross Asiago passa in vantaggio con Oksanen, che sorprende e buca un colpevole Wieser. Passano appena 46 secondi e il raddoppio è servito: Rapuzzi verticalizza sulla destra per Ierullo, che serve al centro Gennaro, il quale insacca senza problemi. Al 13′ il Graz prova a scuotersi con una conclusione di Wemmenborn, neutralizzata da De Filippo. Un minuto più tardi padroni di casa in powerplay per un fallo di Gennaro, ma Asiago che non subisce per nulla l’inferiorità numerica. Tornati in parità numerica è Ierullo a provarci con una conclusione, ma Wieser si fa trovare pronto. Lo stesso Ierullo poco dopo finisce in panca puniti, ma ancora una volta i suoi si comportano egregiamente e passano i due minuti senza conseguenze.

Nel primi minuti del secondo tempo

Il Graz si fa vedere in avanti e mette alla prova De Filippo, che risponde presente sulle due conclusioni ravvicinate dei 99ers, bravo specialmente nel salvare sul rebound giocato da Viksten. Al 2′ i Giallorossi sono in powerplay per la prima volta in serata e sfiorano la terza marcatura con una botta secca di Finoro fermata da Wieser. Al 6′ i Leoni sono nuovamente in superiorità numerica, ma questa volta i pericoli maggiori sono rappresentati da due contropiedi del Graz, su cui è eccezionale De Filippo a salvare il risultato, prima su Ograjensek e poi su Schiechl. Il momento è propizio alla formazione austriaca, che alla fine capitalizza le chance avute con Ograjensek, che beffa il goalie Stellato con un tiro dalla destra e dimezza lo svantaggio. Prima della sirena altra chance per gli arancioneri, ma De Filippo è nuovamente decisivo nel salvare su Viksten.

Nel terzo tempo

Succede di tutto, a partire dal primo minuto quando la difesa Stellata si fa trovare impreparata e capitola sulla conclusione di Ograjensek, che passa tra i gambali di De Filippo. L’Asiago prova a riprendersi e nei minuti successivi mette sotto pressione Wieser, sfiorando il goal con Stevan al 2′ e con Ierullo al 6′. All’8′, però, sono i padroni di casa a passare a condurre con un contropiede di Viksten, che infila il disco all’incrocio dei pali. L’Asiago non ci sta e 80 secondi dopo pareggia con Magnabosco, che appoggia in rete un passaggio di Michele Marchetti.

I Leoni continuano a spingere alla ricerca del vantaggio; al 12′ tiro di Michele Marchetti che scappa dalla presa di Wieser e sfila a pochi centrimetri dal palo, mentre al 15′ Rapuzzi spreca una chance da solo contro il portiere. A tre minuti dal termine l’Asiago può giocare in powerplay, ma non riesce a pungere. Negli ultimi secondi di gioco, quando tutto lasciava presagire che si sarebbe andati all’overtime, l’Asiago si butta in avanti, Casetti da dietro porta mette il disco al centro, che prima tocca il pattino di Wieser e poi si ferma nell’area del portiere, arriva così Ierullo, che insacca in tuffo e regala la vittoria ai suoi a 2 secondi dal termine.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive e ora farà ritorno ad Asiago, dove si preparerà alla partita di domenica in casa del Bolzano.

Formazione Graz:

Wieser (Mocher), Pfeffer, Schira, Krastenbergs, Schiechl, Egger, Viksten, Ograjensek, Wemmenborn, Bauer, Kernberger, Kittinger, Antonitsch, Krainz, Planko.

Coach: Pennerborn.

Formazione Asiago:

De Filippo (Santangelo), Gios, Vallati, Casetti, Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Misley, Ierullo, Stevan, Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Seewald, Voican. Linesmen: Moidl, Puff.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 09:06 0:1 EQ ASH Oksanen E. (22) Gios G. (4) Misley B. (9) 1 09:52 0:2 EQ ASH Gennaro M. (21) Ierullo A. (14) Rapuzzi W. (25) 2 32:26 1:2 EQ G99 Ograjensek K. (18) Krastenbergs R. (11) 3 40:51 2:2 EQ G99 Ograjensek K. (18) Krastenbergs R. (11) Schira C. (6) 3 48:25 3:2 EQ G99 Viksten D. (17) Antonitsch S. (76) 3 49:45 3:3 EQ ASH Maganbosco Aguirre J. (95) Marchetti M. (68) Rigoni F. (89) 3 59:57 3:4 GWG EQ ASH Ierullo A. (14) Casetti L. (17) Gazzola R. (24)

Foto di Werner Krainbucher – Fonte (www.asiagohockey.it) Migross Asiago