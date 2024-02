Pallacanestro Vicenza: occasione casalinga per un allungo salvezza

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza, archiviata la sconfitta di mercoledì con San Severo nell’infrasettimanale, torna al palaGoldoni per sfidare la Logimatic Ozzano, per l’ottava giornata di ritorno. Si salta domani alle 18,00, con arbitri Chiarugi di Pontedera e Giustarini di Grosseto.

Si tratta del terzo scontro diretto per la salvezza in quindici giorni, all’interno di un intensissimo febbraio, che sta regalando soddisfazioni ad un team biancorosso, in netta ripresa. Dopo un sofferto girone d’andata, i ragazzi di coach Cilio ora dimostrano di aver acquisito il necessario equilibrio, mentalità vincente e consapevolezza nei propri mezzi, al fine di potersi giocare concretamente le chances di salvezza diretta ( n.d.r. per raggiungere questo traguardo bisogna concludere la regular season fra le prime tredici classificate del girone a 18 ).

Vicenza si trova a quota diciotto ed il terzetto formato da Ravenna, Lumezzane e Padova a venti, quindi un gradino appena sopra. Ci si deve guadagnare la via d’uscita dalla scomoda bagarre playout e per acciuffare questo obiettivo l’unica soluzione è quella di raccogliere le forze fisiche e mentali e dare così tutto nelle ultime dieci giornate di una regular season, che per la Civitus riserva ancora non pochi confronti diretti.

LOGIMATIC OZZANO

Gli emiliani di coach Augusto Conti papà di Alberto, ora alla Fortitudo Bologna ma fino all’anno scorso bomber della Gemini Mestre, non se la passano benissimo. Sin qui in 24 turni sono 14 i punti faticosamente raggranellati in classifica ( quattro in meno rispetto a Vicenza) e valgono una scomoda penultima posizione in classifica, che significa playout.

Sono usciti piuttosto male mercoledì sera dal derby casalingo con Faenza e quindi la voglia di riscatto domani pomeriggio certamente non mancherà. Ozzano ha perso tasselli importanti rispetto alla passata stagione , andando verso un significativo rinnovamento. Rimasto il solo Balducci, come elementi di qualità sono arrivati Bechi da Herons Montecatini e Abega da Pavia.

In cabina di regia c’è l’esperto Alessandro Piazza, mentre gli uomini di punta sono Riccardo Cortese reduce da tre stagioni consecutive a Mantova in A2, oltre ai due uomini aggiunti al roster a campionato in corso. Vale a dire Filippini giunto da Jesi, rodato e solido centro. buono per la categoria e naturalmente Nicola Bastone ex di turno , all’ombra dei berici, per due stagioni ( di cui la seconda da capitano ) dal 2020 al 2022, sotto la guida di Ciocca.

All’andata vinsero gli emiliani per 65 a 60 dopo una partita piuttosto brutta e condizionata dall’infortunio di capitan Cernivani nelle battute iniziali.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

In copertina: Luca Brambilla