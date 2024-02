Colletta per la Terra Santa: l’invito del vescovo Giuliano ad aderire

Il vescovo Giuliano: “Invito a partecipare alla colletta per la Terra Santa”

Domenica 18 febbraio la Conferenza Episcopale Italiana accogliendo la proposta di Caritas Italiana ha indetto in tutte le Chiese italiane una colletta nazionale per esprimere concreta solidarietà e partecipazione alle popolazioni colpite dal conflitto in Terra Santa.

“Anche la diocesi di Vicenza aderisce alla proposta della CEI”

Ha dichiarato il vescovo Giuliano. “Invito tutti a partecipare alla colletta che è destinata a sostenere gli interventi umanitari ed i progetti di pace e riconciliazione in Terra Santa. Chiedo inoltre di rafforzare la preghiera per la pace, soprattutto in questo tempo quaresimale, perché tutti i conflitti cessino quanto prima”.

Le donazioni possono essere effettuate fin da subito su Ass. Diakonia Onlus tramite bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza. Si potranno avere i seguenti benefici fiscali:

Detraibilità fiscale

Detrazione ex art. 83, c. 1 del D.Lgs 117/2017 (30% fino a 30.000 euro). La detrazione è consentita solo se il pagamento è tracciato (tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciati).

Deducibilità fiscale

Deducibilità prevista dall’art. 83, 2 c. 2 del D.Lgs 117/2017 (erogazioni agli ETS deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato).

Attenzione:

Per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate), chiediamo di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore, scrivendo una mail a diakonia@caritas.vicenza.it.

Comunica Stampa del 17 febbraio 2024

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa