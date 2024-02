Valdagno: Teatro Super per famiglie con “Sonata per Tubi”

“Castelli in aria”: domenica al Super teatro per famiglie con “Sonata per Tubi” – Valdagno.

Domenica 18 febbraio al Teatro Super di Valdagno, per la rassegna di teatro per famiglie “Castelli in aria”, va in scena “Sonata per tubi”. Lo spettacolo, con inizio alle 16.30, è proposto da Nando & Maila. I biglietti (ingresso: 6 euro) sono in vendita presso il Teatro Super e online. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio eventi e cultura del Comune allo 0445.428223.

Uno spettacolo di circo contemporaneo

Cantato e suonato dal vivo che ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello.

La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti.

Valdagno

La rassegna “Castelli in aria” è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Teatro Super.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it