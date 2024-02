“Uno scontrino per il paese” scopri i risultati a Marano Vicentino

Esiti della prima edizione di “Uno scontrino per il paese”

Il desiderio dei votanti: la piantumazione di nuovi alberi

Sono stati comunicati i risultati della prima edizione dell’iniziativa “Uno scontrino per il paese”. Promossa dagli operatori economici e dall’amministrazione comunale maranese, nell’ambito del percorso del Distretto del Commercio di Marano Vicentino, “Marano Vicino”.

Le regole dell’iniziativa “Uno scontrino per il paese”

Dal 16 ottobre 2023 all’ 8 gennaio 2024 i clienti delle 29 attività economiche che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto votare, in occasione di ogni acquisto, quale progetto finanziare tra i tre in gara. Gli acquirenti potevano scegliere tra l’installazione di una giostra in uno dei parchi gioco comunali. Oppure il montaggio di un pannello a messaggio variabile per la promozione delle iniziative e delle manifestazioni in programma a Marano Vicentino. E come terzo progetto: la piantumazione di nuovi alberi.

Complessivamente sono state raccolte 3.247 schede valide. A vincere la competizione, con ampio margine, è stato il terzo progetto e cioè la piantumazione di nuovi alberi con ben 1.787 voti (pari a circa il 55% delle preferenze espresse). A seguire con 923 voti la giostra e al terzo posto con 537 voti il pannello a messaggio variabile.

Una vittoria, quella del progetto di piantumazione, che sottolinea una volta in più la sensibilità della comunità maranese per le tematiche ambientali.

Le zone di piantumazione degli alberi

Gli alberi verranno piantati nel centro di Marano Vicentino e nella zona di Santa Maria, in prossimità delle attività commerciali, riqualificando alcune aree verdi esistenti. È in corso la selezione delle essenze più appropriate alle zone individuate, che saranno piantumate nel periodo primaverile, compatibilmente con le tipologie di alberi selezionate.

Nelle schede di voto sono stati infine riportati alcuni liberi suggerimenti e indicazioni. Si tratta di circa 20 segnalazioni, inerenti soprattutto il decoro urbano, la mobilità e la manutenzione stradale, che forniscono spunti utili per futuri interventi e miglioramenti.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo degli operatori aderenti, che hanno raccolto 1.450 euro, e ai fondi messi a disposizione dal Comune.

Le parole del vicesindaco Alessandro Peron

“Progetti come ‘Uno scontrino per il paese’ sono la testimonianza della collaborazione e del dialogo proficuo tra amministrazione e commercianti maranesi, che hanno saputo concretizzarsi in un intervento a favore della comunità. L’intento ora è quello di continuare a sviluppare il percorso di crescita del Distretto urbano del Commercio ‘Marano Vicino’, così da sostenere sempre più gli acquisti di vicinato e l’animazione del territorio comunale”, spiega Alessandro Peron, vicesindaco e assessore al Commercio e alle attività produttive.

Marano Vicentino, 16 febbraio 2024

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)