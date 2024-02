Transizione digitale: il Comune di Thiene vince la sfida del PNRR

Il sito internet del Comune di Thiene accetta e vince la sfida del PNRR assieme alla Regione del Veneto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tra i propri obiettivi la Transizione digitale e l’offerta di sempre maggiori servizi digitali per la Cittadinanza con lo scopo primario di mettere a disposizione interfacce coerenti, fruibili e accessibili.

Nello specifico

Il Comune di Thiene ha partecipato all’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici “, ottenendo l’approvazione del progetto per due linee: Cittadino informato e Cittadino attivo, quest’ultimo mirato a ridisegnare alcuni servizi on line, finanziato per 280.932,00 euro.

Nell’ambito del sotto progetto Cittadino informato il Comune di Thiene sta in questi giorni ultimando la riorganizzazione del proprio Sito internet.

Thiene e la Regione Veneto

Ormai da molti anni Thiene lavora in sintonia con la Regione Veneto su queste tematiche; quest’ultima, raccogliendo le istanze degli Enti sul territorio e realizzando le linee guida di AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, ha fatto evolvere la piattaforma My Portal 3.0 predisposta appositamente per i Comuni veneti nella nuova versione 3.1 che a breve sarà on line anche a Thiene.

Il Comune si sta quindi preparando, anche con il supporto di Pasubio Tecnologia srl, ad un nuovo modo di comunicare e di mettere a disposizione degli utenti i propri servizi con l’attenzione e l’obiettivo di essere sempre più agevolmente vicino alle persone.

Transizione digitale: il sito del Comune di Thiene sarà più SMART

Il Sito www.comune.thiene.vi.it dunque cambia per diventare una piattaforma più facile da consultare e da utilizzare, finalmente – è questa la grande novità – con regole condivise e con una struttura uguale, in base alle regole AGID, stabilite per tutti i Comuni ed Enti pubblici italiani, accessibile e agevole nelle diverse modalità previste dalla tecnologia.

Le informazioni saranno esposte in modo più chiaro, i servizi che l’utente ha necessità di utilizzare saranno più facili e intuitivi e le modalità che stanno guidando la costruzione del Sito internet ancor più rispondenti ai criteri guida di efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità.

Gli aspetti che saranno maggiormente evidenti per chi si troverà a navigare tra le pagine del nuovo Sito internet sono la facilità di reperimento delle informazioni, attraverso la ricerca disponibile in ogni pagina, la possibilità di fissare appuntamenti, qualora si ritenga necessario accedere personalmente agli uffici o telefonare, e il più facile reperimento di informazioni, utili e chiare, in un continuo miglioramento.

Le parole di Calzavara

«Siamo molto contenti che il Comune di Thiene sia tra i primi ad attivare la nuova versione di MyPortal 3.1 coerente con i nuovi vincoli del PNRR – dice l’Assessore all’Innovazione Digitale della Regione Veneto, Francesco Calzavara, che continua -. Come ripeto spesso aderire a Myportal per un’Amministrazione non è solo scegliere un software regionale aggiornato ed efficace, ma significa condividere e promuovere le strategie regionali previste dall’Agenda Digitale del Veneto 2025».

Il sindaco Michelusi

«Il Comune e Regione proseguono insieme il percorso con l’obiettivo di presentare in primavera una rinnovata “casa virtuale” per il cittadino – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – Thiene continua a distinguersi sul territorio per mantenere e sviluppare le piattaforme offerte dalla Regione Veneto che, ricordo, sono assolutamente gratuite per gli Enti Locali. Uniformare le esperienze digitali dei cittadini e delle imprese è un passo decisivo nella semplificazione digitale con ovvii ed estesi vantaggi per gli utilizzatori esterni. Ringrazio la Regione per credere fermamente in questo processo e della preziosa sinergia attivata con noi sul territorio».

Thiene, 16 febbraio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)