Scuola Costruzioni Palladio, l’esperienza formativa sul campo con Amcps

Gli allievi della Scuola Costruzioni Palladio lavoreranno con Amcps in alcuni cantieri cittadini

Assessore Spiller: «Grazie all’accordo con il Comune offriamo un’importante esperienza formativa sul campo»

Dare la possibilità agli studenti di conoscere in modo diretto il mondo del lavoro, prendendosi cura di edifici pubblici attraverso esercitazioni pratiche svolte in cantiere sotto la guida di tecnici esperti: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato questa mattina tra Comune di Vicenza, Amcps e Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio.

Le tre istituzioni erano rappresentate rispettivamente dall‘assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, dall’amministratore unico di Amcps Angelo Guzzo e dal presidente della scuola Marco Larese che ,incontrando i ragazzi nella sede dell’istituto scolatico, hanno sottolineato il valore formativo e sociale dell’iniziativa.

Le parole dell’assessore Cristiano Spiller

«Grazie a questo accordo – ha detto l’assessore Cristiano Spiller – offriamo agli allievi della scuola un’importante esperienza formativa sul campo, perché potranno lavorare su cantieri veri e propri, che il Comune affida ad Amcps. Nel contempo, i ragazzi offriranno tempo e professionalità alla collettività, collaborando alla realizzazione di opere pubbliche».

Il commento dell’amministratore unico di Amcps Angelo Guzzo

«Amcps aderisce con entusiamo a questa iniziativa – ha commentato l’amministratore unico di Amcps Angelo Guzzo – perché il rapporto tra mondo del lavoro e mondo della scuola è una delle cose che più fa crescere una comunità. Intreccia infatti in modo virtuoso l’esperienza di chi ha l’obiettivo dell’efficienza e della produzione con l’energia chi si sta formando».

Il presidente della Scuola Costruzioni Palladio Marco Larese, conclude

«Siamo davvero orgogliosi – ha concluso il presidente della scuola Marco Larese – di aver siglato questo accordo e di aver creato una doppia opportunità. Una per gli studenti, che avranno modo di toccare con mano cosa significhi lavorare in un cantiere vero e fare una grande esperienza. L’altra opportunità è per tutta la cittadinanza, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze non sono solo studenti modello, ma anche lavoratori modello, come hanno più volte dimostrato sia laboratori della scuola, sia nel Campionato italiano di arte muraria che li ha visti trionfare».

L’accordo discende da una precedente e molto positiva esperienza nella quale gli studenti della Palladio hanno collaborato alla riqualificazione della scala esterna della scuola secondaria di primo grado Carta e della camera mortuaria del cimitero acattolico.

Nelle prossime settimane saranno individuati i cantieri dove tutti i 90 studenti della scuola che forma operai e tecnici dell’edilizia si cimenteranno a fianco dei tutor aziendali.

Vicenza, 16 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa