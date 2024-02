M.I.S. Vicenza: emergenza sicurezza a Vicenza

I vicentini sposano il modello “Passeggiate per la sicurezza” del MIS Vicenza. < Finalmente i vicentini si muovono!>

Questo l’esordio delle dichiarazioni di Gian Luca Deghenghi, portavoce del Movimento Italia Sociale Vicenza, riportate in un comunicato stampa.

˂˂ La costanza e la caparbietà – continua – con le quali abbiamo dato vita per tanto tempo alle nostre “Passeggiate per la sicurezza” hanno premiato.

A seguito dei nostri continui inviti a partecipare rivolti alla cittadinanza, ormai esasperata dagli ultimi gravi episodi di cronaca, ieri sera un gruppo di una ventina di persone tra residenti e commercianti della città si è unito spontaneamente ad altrettanti militanti del M.I.S. Vicenza nella periodica uscita tra le zone di viale Milano, Piazzale Bologna, Park Verdi e Campo Marzo.

Ci giungono voci, inoltre, che altri gruppi di persone si stanno attivando per dare corpo ad attività sul modello della nostra.

Questi cittadini, ai quali rivolgiamo il nostro plauso, hanno recepito il principio, in questo frangente nel quale reati ed episodi di violenza stanno aumentando in modo allarmante, che la sicurezza comune passa attraverso la rioccupazione fisica degli spazi ceduti al degrado.

Passeggiate per la sicurezza

Dopo anni nei quali il MIS Vicenza ha portato avanti le “Passeggiate per la sicurezza” contando solo sull’impegno dei militanti, nella quasi totale indifferenza della gente, consideriamo un grande successo questo allargamento delle forze in campo per il presidio pacifico del territorio.

Il modello da noi proposto può diventare una componente fondamentale tra i molteplici fattori che determinano il livello di sicurezza in città.

Il presidio fisico di strade e quartieri ad opera di cittadini volontari, organizzati e responsabili è il deterrente più efficace contro i fenomeni cronici e dilaganti di spaccio, violenza e criminalità che stanno rendendo Vicenza invivibile e pericolosa.

MIS Vicenza – Va sottolineato il fatto – conclude Deghenghi – che se a Vicenza la cittadinanza esasperata sente il bisogno di organizzare “ronde” per la sicurezza, significa che la sopportazione ha raggiunto il limite e sono necessarie risposte rapide e concrete al problema.

Ci riflettano attentamente i responsabili della sicurezza in città, in primo luogo amministrazione e questura. >>

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza – M.I.S. Vicenza