Ex acciaierie Beltrame, nuova area verde: tutti i dettagli

Ex acciaierie Beltrame, affidati i lavori per la realizzazione del parco urbano

Assessore Baldinato: «Con alberi, essenze e piante fiorite in arrivo un’area verde a servizio del quartiere. Apertura prevista entro l’estate»

Procede l’iter per la bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell’area delle ex acciaierie Beltrame destinata a parco. Si è conclusa infatti la procedura di gara per l’individuazione della ditta che svolgerà i lavori per la trasformazione della porzione di quasi sei mila metri quadrati dell’area Pp7 progettata per diventare un parco urbano con alberature, cespugli, giochi per i più piccini e attrezzature ludiche come un tavolo da ping pong e una scacchiera. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Patavina srl di Abano Terme.

Per presentare l’aggiudicazione si è recata oggi sul posto l’assessore all’ambiente Sara Baldinato. Erano presenti anche i consigliere comunali Raffaele Colombara e Davide Giacomin.

Dettaglio dei lavori all’Ex acciaierie Beltrame

«L’intervento – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato – deriva da un progetto del 2017 dell’amministrazione Variati. Un percorso che ha visto anche il fondamentale contributo nei rapporti con la cittadinanza dei consiglieri Raffaele Colombara e Davide Giacomin, a cui va il mio ringraziamento. In questi giorni è stato fatto l’affidamento dei lavori.

La ditta sta per firmare il contratto ma si è già impegnata ad iniziare le opere di bonifica per l’asportazione, l’analisi dei materiali interrati e lo smaltimento. A marzo potranno quindi iniziare i lavori effettivi del parco con la formazione di alcune colline dove saranno messe a dimora degli alberi. Ci saranno inoltre essenze e piante fiorite, come in un giardino, perché questo angolo della città possa avere un tocco di colore ed essere frequentato anche da insetti. Ci saranno dei percorsi per passeggiare, panchine, tavoli da ping pong e scacchi e un’area per i più piccoli. Verrà realizzata inoltre una rampa di accesso per persone con disabilità, i cui lavori potrebbero comportare qualche disagio per la cittadinanza.

Contiamo quindi di aprire il parco entro l’estate e di portare a compimento dopo anni un processo di rigenerazione urbana che consentirà a questa zona della città di godere del verde e di una ventata di ossigeno».

Nel dettaglio, il progetto prevede alcuni interventi preliminari alla realizzazione del parco, come la specifica impermeabilizzazione del suolo, lo smaltimento di rifiuti speciali emersi dagli scavi e la modifica del sistema di monitoraggio di falda.

Le altre opere

Oltre alle opere del parco, con collinette alberate, giochi per bambini, panchine, tavoli da ping pong e scacchiere per il tempo libero, verrà realizzata anche una rampa di accesso all’area verde e al nuovo parcheggio Cattaneo per persone con disabilità che consentirà l’accesso da via dei Mille. Il parco sarà recintato e illuminato. Sarà inoltre predisposto l’impianto di videosorveglianza.

La spesa complessiva è di 822 mila euro, derivanti dai finanziamenti del Bando periferie e dai fondi per le bonifiche dei siti comunali.

Vicenza, 16 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa