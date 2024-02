Contributi sostituzione caldaie e condizionatori: aggiornamenti

Contributi sostituzione caldaie e condizionatori, c’è tempo fino all’1 marzo per fare domanda

Per proprietari di immobili in città con Isee fino a 30 mila euro

C’è tempo fino all’1 marzo per richiedere il contributo comunale per la sostituzione di caldaie e condizionatori con impianti più efficienti, di classe A o superiore. Il beneficio è pari al 20 per cento della spesa effettuata per un massimo di 350 euro.

La misura, finanziata dal Comune con uno stanziamento di 50 mila euro, ha un duplice obiettivo: ridurre i costi sostenuti dai cittadini e migliorare l’efficienza energetica degli impianti nell’ottica di una riduzione delle emissioni inquinanti.

La richiesta di contributo si può fare online, nel sito del Comune (https://bit.ly/bandosostituzionecaldaievi), accedendo con Spid o Cie. Nella domanda va allegata la ricevuta del versamento dell’imposta di bollo, che si può pagare online tramite PagoPa (https://bit.ly/pagopabandocaldaie) o nelle tabaccherie.

Chi può beneficiare dei contributi

Possono accedere al contributo i cittadini con Isee inferiore a 30 mila euro. I beneficiari devono essere residenti nel Comune di Vicenza e proprietari dell’immobile dove è installata la caldaia o il condizionatore oppure non residenti in città e proprietari di immobili situati a Vicenza ad uso residenziale e in stato di locazione. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. Sono considerati validi gli interventi di sostituzione effettuati tra l’1 ottobre dello scorso anno e il 30 aprile.

Dettagli tipologia caldaie e condizionatori

Sono ammessi al beneficio gli interventi che riguardano la sostituzione di caldaie e condizionatori installati da almeno cinque anni. La caldaia deve essere cambiata con una a condensazione che sia almeno in classe A. Il nuovo condizionatore, con o senza pompa di calore, deve avere una classe energetica superiore a quello da sostituire e comunque non inferiore alla A++.

L’elenco delle richieste ammesse verrà pubblicato nel sito del Comune dal 10 marzo. Una volta terminato l’intervento di sostituzione dell’impianto, gli idonei potranno quindi chiedere la liquidazione del contributo, inserendo la documentazione tecnica richiesta dal bando entro l’1 giugno.

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Maggiori informazioni sul bando sono disponibili nella pagina Contributi e sussidi: (https://bit.ly/bandosostituzionecaldaievi

Vicenza, 16 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa