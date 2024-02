Capigruppo consiliari del Centrodestra Vicenza: sicurezza in città

“Apprendiamo dopo mesi di silenzio e lassismo sul tema- esordiscono i Capigruppo consiliari del Centrodestra vicentino Maltauro, Zocca, Rucco e Naclerio– che il Partito Democratico si esprime sulla sicurezza a Vicenza e lancia una raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza in città e un passaggio della Questura vicentina in prima fascia.

Fino a qualche mese fa gli esponenti del PD in Consiglio comunale spiegavano ai vicentini che l’aumentata insicurezza in città era solo una mera percezione, oggi, sconfessando tale posizione, promuovono una raccolta firme per intervenire sull’attuale emergenza.

Un capolavoro politico

Continuano i rappresentanti del centrodestra nel Consiglio comunale di Vicenza- lo stesso PD che è al governo della città e che esprime il Sindaco Possamai e il Vicesindaco Sala, al posto di lavorare da un punto di vista amministrativo per aumentare gli strumenti, i turni e le dotazioni della Polizia Locale, ampliare i sistemi di custodia e sorveglianza delle aree sensibili e, più in generale, di dimostrare finalmente un po’ di attenzione e concretezza sul tema sicurezza, buttano la palla in tribuna e raccolgono le firme indirizzate a Roma.

Questo tipo di iniziativa appare di tutta evidenza volta a colmare il vuoto imbarazzante lasciato dai parlamentari dello stesso PD- proseguono Maltauro, Zocca, Rucco e Naclerio- dai quali in questi giorni non è emersa alcuna interrogazione o provvedimento parlamentare rivolto alla situazione di Vicenza città, a differenza dei rappresentanti del Centrodestra vicentino in Parlamento che, da Zanettin per Forza Italia, a Pretto, Bizzotto e Stefani per la Lega, fino a Silvio Giovine per Fratelli d’Italia, da settimane si interessano dell’escalation delinquenziale che sta investendo Vicenza, a partire dalla vicenda Bocciodromo-VicenzaOro sulla quale abbiamo assistito al silenzio assordante del Partito Democratico in Parlamento.

5 aggressioni in 6 giorni

Ci volevano insomma 5 aggressioni in 6 giorni e i ripetuti furti e spaccate delle ultime ore per suonare la sveglia alla sinistra al governo della città e al Sindaco Possamai, ora- concludono i Capigruppo di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Idea Vicenza- RuccoSindaco-, visto l’interessamento seppur tardivo, auspichiamo che nell’annunciata V commissione consiliare aperta ai Parlamentari del territorio possa partecipare attivamente anche l’On. Enrico Letta visto che risulta eletto alla Camera dei Deputati proprio nella circoscrizione elettorale della Provincia di Vicenza e quindi referente parlamentare del PD per il territorio vicentino.”

Vicenza, 16 febbraio 2024

Lo dichiarano i Capigruppo consiliari di minoranza:

Jacopo Maltauro-Lega,

Marco Zocca-Forza Italia,

Nicolò Naclerio-FDI,

Francesco Rucco-Idea Vicenza.