Team Bassano: si accendono i motori e parte una nuova stagione sportiva – Reduce dalla presenza a Rally Racing Meeting il team capitanato da Mauro Valerio schiera tre equipaggi al nuovo Rally Tuscany, il primo storico del 2024

Rally Racing Meeting

Due giorni di presenza alla fiera di Vicenza in occasione di Rally Racing Meeting, hanno annoverato tra gli stand maggiormente frequentati sicuramente quello del Team Bassano dove la presenza di tesserati, amici e sostenitori è stata copiosa e costante.

La tradizionale ospitalità della compagine bassanese una volta di più ha fatto da catalizzatore nel corso della rassegna in cui, durante le premiazioni del Trofeo Rally AC Vicenza è stato anche consegnato un riconoscimento alla scuderia per i prestigiosi titoli conquistati nel 2023. Inoltre, dalle varie cerimonie che si sono susseguite sul palco di ACI Vicenza, sono arrivati anche i premi per la vittoria tra le scuderie nel Memory Fornaca e quella assoluta di Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon nel trofeo dedicati ai tesserati ACI Vicenza.

Archiviata la parte conviviale

L’attenzione si concentra ora sui primi impegni sportivi: ad inaugurare la stagione sono stati Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero che sabato scorso hanno partecipato alla Coppa Giulietta & Romeo, primo round del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, classificandosi al ventiseiesimo posto con l’Autobianchi A112 Abarth.

Tocca ora al primo rally storico del 2024, l’esordiente Rally Tuscany che si correrà domenica prossima nel Senese, in abbinata col rally moderno.

Tre gli equipaggi dall’ovale azzurro al via, con un’accoppiata di Lancia Delta Integrale 16V portate in gara da Fabio Garzotto e Carlo Falcone: il primo navigato da Andrea Sbaichiero, il secondo da Stefano Tiraboschi.

A completare il terzetto, l’Autobianchi A112 Abarth di Giorgio Sisani e Cristian Pollini. Nove le prove speciali in programma per poco più di 50 chilometri cronometrati con partenza da Buonconvento e arrivo a Montalcino.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 15 febbraio 2024

Immagine realizzata da MAx Ponti