Salita del Costo: 31^ edizione, svelate le novità alla Fiera di Vicenza

Nel corso della mostra Rally Racing Meeting, lo staff organizzativo di ACI Vicenza e gli amministratori delle località interessate dalla gara, hanno illustrato le novità della cronoscalata vicentina. Si correrà domenica 14 aprile – Salita del Costo.

Palcoscenico più adatto di quello dell’Automobile Club Vicenza nello stand allestito in occasione di Rally Racing Meeting, non poteva esserci per divulgare le prime anticipazioni della 31^ edizione della Salita del Costo, la cronoscalata che da quest’anno sarà organizzata dall’Ente berico presieduto da Luigi Battistolli.

Sul palco erano presenti Alberto Nardari, responsabile della sicurezza, Sara Vedana, segretaria di manifestazione, i quali hanno illustrato ai presenti le proprie mansioni nella macchina organizzativa della gara che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 aprile interessando i comuni di Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana. Battistolli ha inoltre enfatizzato le peculiarità del percorso che da località Bramonte sale per 9,910 chilometri lungo la strada provinciale 349, offrendo un tracciato molto apprezzato dai piloti di tutta Italia e anche da quelli oltre confine presenti nelle scorse edizioni.

A sottolineare l’interesse e la fattiva collaborazione delle locali amministrazioni, erano presenti la Sindaca di Roana, Elisabetta Magnabosco assieme all’Assessore allo sport Cesare Azzolini, i quali con entusiasmo hanno sposato in pieno il coinvolgimento del proprio comune dove, oltre all’arrivo della gara, si terranno anche le premiazioni. Punti ribaditi dal Sindaco di Cogollo del Cengio Piergildo Capovilla che sin dal 2016 ­– anno del ritorno in auge della cronoscalata – ha dato la sua disponibilità, come anche il limitrofo comune di Caltrano, rappresentato dalla Consigliera Anna Campese, che mette a disposizione gli spazi per i paddock.

È stata, infine, ufficializzata la messa online del nuovo sito web interamente dedicato alla gara nel quale piloti e spettatori troveranno, a breve, tutte le informazioni necessarie.

Il programma di massima

Prevede per venerdì 12 aprile le verifiche sportive presso il motorhome localizzato in Via del Commercio nella zona industriale di Caltrano, dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18. L’indomani a partire dalle 9 si svolgeranno le due manches di ricognizione del percorso e alla domenica, sempre dalle 9, la partenza della prima vettura e, una volta ufficializzate le classifiche, presso il Palaciclamino nel Piazzale della Vecchia Stazione di Cesuna si terranno le premiazioni,

La gara avrà validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna e ammetterà anche le vetture storiche. Sarà inoltre prevista una parata non competitiva con modalità che saranno confermate prossimamente.

Informazioni al sito web www.salitadelcosto.it

Cogollo del Cengio (VI), 15 febbraio 2024

Ufficio Stampa Salita del Costo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com