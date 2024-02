Pro Loco Montebello: la nuova presidente è Luciana Valente

Rinnovati i vertici della Pro Loco di Montebello Vicentino: la nuova presidente è Luciana Valente.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, auguro al nuovo direttivo della Pro Loco Montebello di svolgere con rinnovato entusiasmo il prezioso compito di cui è affidatario, ossia guidare la grande squadra di volontari che da oltre 40 anni animano, con decine di iniziative, il nostro paese”: commenta così il sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, il rinnovo delle cariche in seno all’associazione.

Nomine che parlano al femminile

La nuova presidente è Luciana Valente, la vicepresidente è Loretta Brea e la segreteria è Emanuela Fontanella, supportate dagli altri dieci consiglieri che compongono il direttivo.

Il commento della nuova presidente, Luciana Valente

“Innanzitutto ringrazio tutti i miei predecessori, in particolare gli ultimi due, Dennis Tognolo e Gianluca Andriolo, per il grande impegno profuso – afferma la nuova presidente –. Gli ultimi due anni sono stati molti impegnativi per la Pro Loco. Si veniva dagli anni dell’emergenza Covid, durante i quali sostanzialmente tutte le attività erano state sospese, e quindi la gente aveva un gran bisogno di occasioni per svagarsi, incontrarsi, stare insieme. Il nostro principale impegno sarà dunque quello di continuare ad offrire l’elevato standard di proposte che da sempre caratterizza la nostra Pro Loco. Le prime attività in programma saranno quelle a supporto dell’Amministrazione comunale per la ‘Notte di magia’ del 23 marzo e del Gruppo Podistico per la marcia ‘Tra visele e olivari’ del 24 marzo. Abbiamo già numerose altre richieste di collaborazione e quindi lanciamo un appello: chiunque volesse unirsi a noi come volontario è il benvenuto!”.

Montebello Vicentino, 15 febbraio 2024

Fonte: Comune di Montebello Vicentino (VI) – Ufficio Stampa Hassel omnichannel