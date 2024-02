Pallacanestro Vicenza: il fattore campo dice San Severo nel “derby delle Allianz”

Basket Serie B Nazionale – Match ampiamente concluso già alla fine del primo tempo – Pallacanestro Vicenza

Allenatore Vicenza: Cilio

Uscito per cinque falli Campiello. Arbitri Fiore di Pompei e Palazzo di Campobasso.

La Civitus Vicenza

Priva di Bugatti cade al Falcone e Borsellino ( 85 a 66 ) dopo una gara anonima sulla quale resta gran poco da dire. Evidentemente i turni infrasettimanali non dicono bene al quintetto berico , dal momento che ne ha conquistato uno sui cinque fin qui giocati. Se è vero che il team foggiano arrivava da due risultati utili nelle ultime sei partite, bisogna anche riconoscere che lo stesso è un autentico rullo compressore quando si esibisce di fronte ai propri tifosi.

Undici vinte su dodici ! E la classifica sta li a dimostrarlo. Il parziale di 30 a 16 messo a segno dai gialloneri all’interno del secondo periodo ha indirizzato la partita. Mandando in fumo velleità e piano gara degli avversari. Ora Vicenza è chiamata a rialzare la testa domenica pomeriggio nello scontro salvezza casalingo con Ozzano. Appuntamento da non fallire per nessun motivo al mondo, se si vuole raggiungere la salvezza diretta.

Ad eccezione delle due squadre imolesi , che si sono rese protagoniste di prestazioni di grande pregio raccogliendo punti d’oro, nella zona calda della classifica ieri sera tutte le altre hanno sofferto segnando il passo incappando in pesanti rovesci che lasciano sostanzialmente il quadro invariato.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

