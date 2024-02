La Diocesi di Vicenza pronta ad accogliere gli alpini per l’Adunata

Il vescovo Giuliano: “la diocesi accoglie gli alpini per l’adunata di maggio”

“L’accoglienza è una dimensione umana importante”, ha dichiarato il vescovo Giuliano, “che ci predispone ad un’apertura relazionale positiva e va sempre incoraggiata”. Per questo motivo la Diocesi berica cerca in ogni circostanza di fare quanto le è possibile mettendosi in rete con altre istituzioni pubbliche e private. In occasione dell’Adunata nazionale degli alpini che si terrà dal 10 al 12 maggio nella città di Vicenza il Vescovo ha reso disponibili gli spazi del Centro Diocesano Onisto per l’accoglienza di alcuni gruppi e ha invitato le parrocchie a fare altrettanto. “Gli alpini” ha affermato il Vescovo “sono una presenza significativa nel nostro territorio anche con l’impegno generoso nel volontariato”.

Vicenza, 15 febbraio 2024

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa

Vescovo Mons. Giuliano Brugnotto