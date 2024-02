Formazione dei docenti: i valori e le sane abitudini trasmesse agli alunni

Appassionante sessione formativa per i docenti coinvolti nei progetti Semi’nsegni e Teen’segno

Coldiretti Vicenza: “La formazione dei docenti è importante perché per gli alunni gli insegnanti sono i veri opinion leader e riescono a trasmettere valori e sane abitudini”

Nell’ambito dei progetti scuola Semi’nsegni e Teen’segno, nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro del percorso di formazione dedicato ai docenti coinvolti nelle iniziative formative.

Lo scopo del percorso di formazione dei docenti

Grazie alla sinergia tra Coldiretti Vicenza, Centro Servizi del Volontariato della provincia di Vicenza, Ufficio Scolastico provinciale ed Ulls 8 Berica, è iniziato un innovativo percorso di formazione accreditato, che permetterà ai docenti di approfondire le tematiche sviluppate nei laboratori scolastici dagli operatori di fattorie didattiche con Semi’nsegni e Teen’segno, relativamente alla sana alimentazione ed all’educazione civica ed ambientale, centrando gli obiettivi dell’agenda 2030.

Grazie alla dott.ssa Giulia Giaretta, dietista dell’Ulss 8 Berica e dell’Associazione Diabetici, durante il percorso, nella parte di approfondimento sull’alimentazione, è stato sviluppato un focus dedicato alla prevenzione di malattie infiammatorie e metaboliche, tramite sani stili di vita ed un’alimentazione basata sulla dieta mediterranea ed il rispetto della stagionalità.

Coldiretti: la formazione dei docenti è molto importante per gli alunni

“La formazione dei docenti – commenta Coldiretti Vicenza – è importante perché per gli alunni gli insegnanti sono i veri opinion leader e riescono a trasmettere valori e sane abitudini, in un’alleanza scuola-famiglia per il futuro ed il benessere delle nuove generazioni”.

Il corso prevede anche aspetti pratici per la gestione degli orti scolastici e la realizzazione di unità didattiche di apprendimento, affinché l’esperienza di Semi’nsegni e Teen’segno divenga parte integrante dei percorsi di educazione civica.

Vicenza, 15 febbraio 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista