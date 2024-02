Domenica ecologica del 18 febbraio: scopri tutte le iniziative

Domenica ecologica, il 18 febbraio visite a prezzo ridotto a villa La Rotonda e Valmarana ai Nani

Assessore Baldinato: «Eventi da Monte Berico al centro storico in collegamento con M’illumino di Meno»

Con iniziative culturali e attività naturalistiche la domenica ecologica del 18 febbraio, dal titolo “Vicenza s’illumina di meno”, esplorerà i temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’ambiente, si collega infatti a M’illumino di meno, Giornata nazionale del risparmio energetico. Ideata da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, in programma domani, venerdì 16 febbraio. Per l’occasione dalle 18 alle 20 sarà spenta l’illuminazione della Basilica palladiana, del Santuario di Monte Berico e di villa La Rotonda. Quest’ultima durante la domenica ecologica sarà aperta al pubblico in via eccezionale, vista la chiusura stagionale. Sarà aperta per visite guidate a prezzo ridotto.

Domenica 18 febbraio sono previsti inoltre ingressi a tariffa speciale anche a Villa Valmarana ai Nani. Oltre all’apertura straordinaria dei musei situati a Monte Berico e a iniziative naturalistiche in diverse zone della Riviera Berica. Non mancheranno gli eventi nel centro cittadino con il consueto blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18.

Le parole dell”assessore Baldinato

«Torna l’appuntamento con le iniziative di sensibilizzazione ambientale previsto ogni terza domenica del mese a Vicenza e nei Comuni contermini di Caldogno, Costabissara, Dueville, Monticello Conte Otto, Arcugnano, Torri di Quartesolo e Creazzo – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Un lavoro di squadra che stiamo portando avanti da questa estate e che si concretizza anche con le iniziative previste per M’illumino di meno: i Comuni confinanti con Vicenza spegneranno i loro monumenti e insieme abbiamo organizzato le visite al planetario del liceo Quadri, all’osservatorio astronomico di Arcugnano e un convegno sull’inquinamento luminoso ai chiostri di Santa Corona.

La riflessione sulle tematiche ambientali continuerà inoltre con la domenica ecologica che in questa occasione proporrà numerosi appuntamenti da Monte Berico fino al centro storico, grazie alla fondamentale collaborazione delle proprietà delle ville La Rotonda e Valmarana ai Nani che apriranno le porte al pubblico con prezzi agevolati».

L’intervento del il conte Nicolò Valmarana di Villa La Rotonda

«Abbiamo accolto con favore la proposta dell’amministrazione di spegnere l’illuminazione de La Rotonda nel giorno di M’illumino di meno e di aprirla in occasione della domenica ecologica – afferma il conte Nicolò Valmarana di Villa La Rotonda – . Considerati il tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, l’impegno della città e anche il coinvolgimento dei Comuni contermini, c’è sembrato giusto dare il nostro contributo all’iniziativa e riaprire al pubblico, nel tradizionale periodo di chiusura stagionale che va dall’Immacolata al 16 marzo, per questa giornata speciale. Un’iniziativa che potrà essere replicata anche in altre occasioni».

Il conte Giulio Vallortigara Valmarana di Villa Valmarana Ai Nani

«Siamo molto lieti di coinvolgere la cittadinanza proponendo ai visitatori dell’intera provincia l’ingresso con una tariffa speciale. Crediamo infatti che una comunità consapevole del patrimonio artistico-culturale del nostro territorio sia un viatico per un futuro migliore», sottolinea il conte Giulio Vallortigara Valmarana di Villa Valmarana Ai Nani.

Eventi quartieri

Villa La Rotonda

In questo periodo chiusa per la pausa stagionale, aprirà eccezionalmente al pubblico. Sarà possibile accedere alla Villa e ai suoi giardini al costo per tutti di 5 euro per la visita libera (gratis fino agli 11 anni). Sono previste inoltre delle visite guidate alle 10.15, 11.45, 15.15 e 16.15 a metà prezzo: 10 euro per gli adulti e 5 euro fino agli 11 anni (è richiesta la prenotazione con un messaggio Whatsapp al numero +393517922118).

Si consiglia di parcheggiare a Campedello, nella zona intorno a via Bertolo, dove saranno disponibili le biciclette del servizio di bike sharing comunale in concessione alla società RideMovi.

Villa Valmarana ai Nani

L’ingresso a tariffa speciale è previsto anche a Villa Valmarana ai Nani. I residenti in Provincia di Vicenza potranno accedere a 5 euro o gratuitamente fino agli 11 anni. Si terranno anche delle visite guidate di un’ora alle 10.30 e alle 15, per un massimo di 30 persone, su prenotazione (via email a info@villavalmarana.com entro sabato 17 febbraio), al costo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro fino agli 11 anni. Per l’occasione sarà esteso di un’ora l’orario di ingresso alla Villa, che sarà aperta dalle 10 alle 17.

Museo d’arte sacra di Monte Berico

Domenica 18 febbraio sarà aperto in via straordinaria, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, anche il Museo d’arte sacra di Monte Berico: ingresso libero con offerta e visite guidate alle 11 e alle 16 su prenotazione (museomonteberico@gmail.com).

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza

Porte aperte alle 15 per l’incontro “Una camicia rossa e una Vicenza d’oro. Con la storia di Domenico Cariolato, luogotenente di Garibaldi, alla riscoperta di Vicenza risorgimentale”, a cura dell’associazione Domenico Cariolato.

Alle 16.15 visita naturalistica guidata al parco di Villa Guiccioli a cura dei Lions Club Vicenza Riviera Berica.

Grazie al Wwf Vicenza-Padova all’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta” apertura gratuita dalle 10 alle 17, visite guidate su richiesta e dalle 10 mattinata di pulizia e visita al bosco del Quarelo.

Alle 10 davanti alla chiesa di Santa Croce Bigolina partirà anche il clean up di Plastic Free e del Circolo Noi Riviera Berica. Il Circolo Noi Riviera Berica propone anche una camminata culturale con guida storica e naturalistica con partenza alle 14 dalla chiesa di Campedello.

Domenica ecologica: eventi centro storico

Al museo Naturalistico Archeologico, alle 17 nella sala dei Chiostri di Santa Corona, si terrà, in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana, la presentazione del libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine” di Jessica Peruzzo. In contemporanea ci sarà il laboratorio didattico gratuito “Lupi selvaggi” a cura di Scatolacultura, che organizza un gioco per bambini dagli 8 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria sul sito scatolacultura.it. I genitori potranno seguire la conferenza mentre i bambini saranno impegnati nelle attività didattiche.

Nel giardino della chiesa di Santa Corona, recentemente aperto al pubblico, l’associazione EXUoto Teatro proporrà le letture ad alta voce con Andrea Dellai dal titolo “Piccola biblioteca arborea”. L’appuntamento è alle 10.30 e alle 11.30. Sarà possibile portare con sé un libro che parli di ambiente.

Per l’intera giornata ingresso libero al Museo Naturalistico Archeologico e alla Chiesa di Santa Corona.

Alle 9.45 in piazza dei Signori ci sarà il ritrovo della pedalata “Vicenza incontra l’arte” organizzata da Fiab. Inoltre, alle 15 in piazza dei Signori Verrà presentato il progetto “Una bicicletta, un’opportunità”, frutto della collaborazione tra il Comune e Fiab. Saranno presenti il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato e l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller. Fiab, con EasyBike e City Campus, si è occupata della riparazione di 11 biciclette non più in buono stato donate dall’assessorato alla mobilità. Domenica si procederà con la marcatura dei mezzi. Due biciclette saranno quindi donate a City Campus, mentre le altre verranno utilizzate per progetti di scuola guida in collaborazione con l’associazione Donna chiama donna.

In piazza dei Signori, dalle 10 alle 17, sarà disponibile la marcatura delle biciclette. Per poterla effettuare è necessario registrarsi nel sito https://vicenza.marcaturabici.it/it/ . S arà presente in piazza un operatore che aiuterà nella registrazione coloro che vorranno prenotarsi la mattina stessa.

Ci saranno anche i laboratori e stand di Aim Ambiente (Gruppo Agsm Aim) e cooperativa Ecotopia, che proporranno giochi ai bambini sul tema del risparmio energetico e informazioni alla cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti..

Blocco del traffico

I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà domenica 18 febbraio dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche.

Verrà, inoltre, incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico locale, prevedendo l’incremento delle corse centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per tutta la giornata.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Sono inoltre aperti i parcheggi Cattaneo e Framarin.

Domenica ecologica chi può circolare!

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno),. Oltre alle persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione). Di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche. Persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria).

I veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica). I residenti dell’area interessata al blocco che si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione). Oppure alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus).

E ancora…

I veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione). Veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione). L’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

Per altre particolari casistiche il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile. L’autocertificazione deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Sanzione

Per chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 87 euro.

In caso di pioggia

In caso di maltempo intenso il blocco del traffico potrà terminare in anticipo rispetto all’orario previsto o essere annullato. Sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.

Maggiori informazioni

Info sugli eventi e sul blocco del traffico sono disponibili nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/365489