Quattro incontri pubblici per presentare nel dettaglio il Piano Intercomunale di Protezione Civile dei dodici Comuni che compongono il Distretto di Protezione Civile “Vicenza 9” – Il Piano Intercomunale di Protezione Civile viene presentato alla comunità

Le serate sono state organizzate in seguito alla recente approvazione del documento da parte della Conferenza dei Sindaci e inizieranno:

lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 20.30, nell’aula magna della scuola di primaria “A. Zuccante” di Val Liona per i residenti di Orgiano, Val Liona e Zovencedo.

I cittadini di Brendola e Montecchio Maggiore, invece, sono invitati alle 20.45 di mercoledì 21 febbraio 2024 nella Sala Civica di Corte delle Filande nella città castellana.

Si proseguirà giovedì 29 febbraio 2024, alle 20.45, nell’aula magna della scuola media “A. Pedrollo” a Montebello per i Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo.

L’appuntamento conclusivo, per i residenti di Alonte, Lonigo e Sarego, è in programma alle 20.45 di martedì 5 marzo 2024 nel centro diurno di via Fiume a Lonigo.

Loris Crocco

«Si tratta del primo Piano Intercomunale approvato in Veneto», dichiara l’assessore alla protezione civile di Montecchio Maggiore e presidente del distretto “Vicenza 9”, Loris Crocco. «Questo strumento, che include più realtà territoriali vicine, ci consente di agire con maggiore efficacia e ottimizzare i costi, utilizzando un “linguaggio” comune, osservando i fenomeni da una prospettiva più ampia e promuovendo azioni di solidarietà tra i vari gruppi della zona.

Considerata la rilevanza del documento, risulta ora importante condividere i risultati raggiunti con la popolazione, per divulgare e informare i cittadini sulle modalità di intervento in caso di calamità».

Il nuovo piano interessa una vasta area di quasi 250 chilometri quadrati, con 75 mila abitanti, formata dai territori di Montecchio Maggiore, Alonte, Brendola, Gambellara, Lonigo, Montebello, Montorso, Orgiano, Sarego, Val Liona, Zermeghedo e Zovencedo.

In questi Comuni

Operano nove associazioni di Protezione Civile con circa 250 volontari totali. Il documento valuta e analizza i rischi del territorio, stabilendo le procedure di intervento in caso di eventi meteo estremi. Eventi come temporali di forte intensità, tempeste di vento, bufere di neve, siccità e alluvioni improvvise), terremoto, nevicate o gelicidio e per fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d’acqua).

Tra le situazioni d’emergenza ipotizzate figurano anche:

gli incidenti gravi (dal tamponamento autostradale allo scontro ferroviario),

il blackout con guasti alla rete elettrica,

gli incidenti industriali rilevanti in aziende che utilizzano sostanze pericolose

la ricerca di persone scomparse

Procedure operative sono previste anche per l’inquinamento dell’acqua potabile, incendi boschivi, il rischio epidemiologico e le ondate di calore estive. Tutte le casistiche sono state applicate in varie simulazioni su ogni Comune del distretto, delineando poi i conseguenti scenari e modelli di intervento.

La redazione del piano ha contestualmente portato alla creazione di un sistema informatizzato open source. Personalizzabile e in continuo aggiornamento, per la gestione della sala operativa.

