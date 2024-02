Cielo d’incanto: scopri il nuovo spettacolo di Asiago Fiocchi di Luce

Tutto pronto per Asiago Fiocchi di Luce, dal 16 al 18 febbraio in scena Cielo d’incanto, spettacolo di fuochi d’artificio in musica nello scenario dell’Altopiano

Grande attesa per la nuova edizione di “Asiago Fiocchi di Luce”, dal 16 al 18 febbraio tre serate da fiaba con fuochi d’artificio in musica che illumineranno i cieli dell’Altopiano in uno spettacolo unico. “Cielo d’incanto” il tema dell’iniziativa che sarà ospitata nella prima serata di venerdì in località Kaberlaba (ore 22.00) e poi sabato e domenica all’Aeroporto Romeo Sartori (ore 18.30), con quadri che rievocano la natura, le stelle, le nuvole, la poesia e l’amore, mentre fotocamere e occhi all’insù cercheranno di catturare un meraviglioso scenario composto da giochi di musica e luci.

L’appuntamento è quindi per venerdì 16 febbraio in località Kaberlaba, a partire dalle 22.00, con il primo atto dello spettacolo piromusicale “Una coperta di stelle”. Sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio la manifestazione si sposterà all’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago, entrando nel vivo con un ricco programma di animazione a partire dalle 17.30, a cura di Radio Stella e una nuova puntata, dalle 18.30, del racconto di musica e luci dal titolo rispettivamente “Oltre le nuvole” e “L’universo nei tuoi occhi”, sempre a firma di Parente Fireworks, con la regia di Alessandro Martello.

Concorso fotografico

Si ricorda inoltre, abbinato alla manifestazione e dedicato agli amanti della fotografia, il tradizionale concorso fotografico “Metti a fuoco”, che premia i migliori scatti dello spettacolo e del paesaggio. Il termine per la consegna delle opere è il 21 febbraio (ore 9.00) all’Ufficio Turismo di Asiago. I primi tre qualificati saranno premiati con prodotti tipici dell’Altopiano (regolamento su www.asiago.to ).

Il commento del presidente della Provincia Andrea Nardin

“Asiago Fiocchi di Luce testimonia la capacità di Asiago di organizzare grandi eventi e di diversificare la propria offerta turistica valorizzando tutto ciò che un territorio particolarmente ricco mette a disposizione – commenta il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin -. Così l’inverno diventa molto di più di neve e sci, ciaspole e slittini: diventa emozione che illumina gli occhi e il cuore con uno spettacolo che non ha uguali. Fiocchi di luce fa dialogare natura e arte, fa danzare la luce, colora il cielo e sposta il nostro sguardo ancora più in su, sopra le montagne, verso il cielo e le stelle. La bellezza delle montagne vicentine è già di per sé un buon motivo per visitarle e viverle, ma Fiocchi di Luce rende l’Altopiano magico.”

Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern

“Asiago Fiocchi di Luce si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale – dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern –. Si tratta di una manifestazione che è sempre cresciuta negli anni, amata dai cittadini e da numerosi turisti che decidono di soggiornare nel nostro Altopiano proprio in occasione dell’evento. Natura e spettacolo si uniscono in questa iniziativa di forte promozione turistica del territorio all’insegna della bellezza. Anche quest’anno lo show farà tappa in località Kaberlaba, prestigioso comprensorio sciistico che ha inaugurato nel 2023 la nuova seggiovia e il bacino di innevamento, per spostarsi sabato e domenica all’Aeroporto Sartori, particolarmente adatto ad ospitare grandi flussi di persone. Insomma, una grandissima festa, resa possibile da un’organizzazione rodata nel tempo e dal contributo di tanti sostenitori”.

“Asiago Fiocchi di luce” è promossa dal Comune di Asiago in collaborazione con la Provincia di Vicenza e con DuePunti Eventi per l’organizzazione, la promozione e la logistica. Sostenitori della manifestazione: Asiago Immobiliare, Banche Venete Riunite, ViEnergia, Frav Srl, Etra spa, Antiche Distillerie Riunite srl, Vicentinox, Univer 2000, Tecnosystemi spa, Rigoni di Asiago srl. Media Partner: Radio Stella.

Ingresso libero. Ampia disponibilità di parcheggio presso l’Aeroporto Romeo Sartori. Per chi ha la possibilità, si consiglia di recarsi a piedi nei luoghi degli eventi, almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook “Fiocchi di Luce”.

In caso di neve gli eventi si terranno egualmente. Solo in caso di forte maltempo, nebbia oppure vento, la manifestazione verrà annullata.

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni consultare la pagina Facebook Asiago Fiocchi di luce e il sito www.asiago.to. Informazioni al numero tel. 0424 462221 (IAT).

Immagine di copertina: 1ª classificata, Valentina Guarda – Una colorata notte d’inverno

