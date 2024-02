Lavori notturni di manutenzione su viale Risorgimento: i dettagli

In viale Risorgimento parte il cantiere con lavori notturni per la manutenzione dei giunti stradali

Da martedì 13 febbraio fino a fine marzo l’intervento finanziato con fondi Pnrr per eliminare le infiltrazioni della galleria ferroviaria

Prenderanno il via nella notte di martedì 13 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria dei giunti stradali di viale Risorgimento.

Il progetto è finanziato con 200.000 euro dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 2, componente 4, investimento 2.2).

I lavori si concentreranno sul rifacimento ed impermeabilizzazione dei singoli giunti sotto pavimento e sono finalizzati ad eliminare i fenomeni di infiltrazione d’acqua nella sottostante galleria ferroviaria della linea Vicenza – Treviso.

Per ridurre i disagi alla circolazione, effettuare le lavorazioni in sicurezza e non interferire con il vicino cantiere della nuova pista ciclopedonale di viale Risorgimento, l’esecuzione delle opere avverrà in orario notturno, dalle 21.30 alle 6.

Durante questi orari, la circolazione sul lato nord della carreggiata verrà ridotta ad una sola corsia. In funzione del posizionamento specifico del giunto da sostituire, sarà anche interclusa la corsia di svolta tra la carreggiata nord e la carreggiata sud, al centro di viale Risorgimento.

Per effettuare l’inversione del senso di marcia, chi proviene da ovest (viale Fusinato – Stazione FS) dovrà pertanto proseguire fino a Borgo Berga o fino allo slargo dell’ex distributore di viale Margherita, mentre chi proviene da est (viale Margherita – via Gallo) dovrà proseguire fino alla rotatoria del ponte di Santa Libera (viale X Giugno – viale Venezia).

Le lavorazioni si svolgeranno, salvo imprevisti e compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nelle notti dei giorni feriali tra il 13 febbraio ed il 29 marzo.

Vicenza, 12 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa