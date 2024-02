“La nostra Schio” – Schio, 12 febbraio – Anche per il 2024 torna la rassegna “La nostra Schio”, sette appuntamenti nei quartieri della città in cui il Sindaco Valter Orsi e gli assessori incontrano gli scledensi per per parlare di bilancio, viabilità, opere pubbliche, iniziative, eventi e progetti in programma.

Si comincia il

19 febbraio a Santa Croce – Maglio di Giavenale (Oratorio di Santa Croce) per poi proseguire il

(Oratorio di Santa Croce) per poi proseguire il 23 febbraio a Giavenale (Centro Civico di via Sorelle Boschetti).

(Centro Civico di via Sorelle Boschetti). Il terzo incontro della rassegna è previsto a SS. Trinità – Piane – Resecco il 27 febbraio (Teatro di SS. Trinità).

(Teatro di SS. Trinità). Il 1° marzo, invece, tocca al Tretto (Teatro di S. Ulderico)

il 4 marzo a Magrè – Monte Magrè – Liviera – Ca' Trenta (Cripta San Benedetto).

(Cripta San Benedetto) La tappa per il quartiere Centro – A. Rossi è in calendario per il 11 marzo (Lanificio Conte).

Mentre per Poleo – Aste – San Martino – Cappuccini è per il 13 marzo (Rustico Pettinà).

Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

«Anche questo ciclo di incontri sarà una preziosa occasione per illustrare alla cittadinanza quali sono le progettualità che la nostra Amministrazione ha avviato e per spiegare nel dettaglio quali sono i prossimi passi che ci attendono» dice il Sindaco Valter Orsi.

Schio, 12 febbraio

