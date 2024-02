Frane: chiuse la SP246 a Recoaro Terme e la SP350 a Lastebasse

SP 246 a Recoaro Terme chiusa per frana: individuata la causa, i tecnici di Vi.Abilità lavorano alla messa in sicurezza – Chiusa nuovamente per frana anche la SP350 a Lastebasse – Frane.

Recoaro Terme

Tecnici di Vi.Abilità al lavoro in cordata sulla strada provinciale 246 in località Fonte Capitello, in comune di Recoaro Terme, dove nella tarda serata di sabato si è riversata una colata di detriti che ha costretto a chiudere la strada.

Già questa mattina è stata individuata la causa: una vena d’acqua naturale che ha creato un ruscellamento a monte, portando in strada una notevole quantità di terra e fango.

La vena, spiega Stefano Mottin dirigente di Vi.Abilità che sta seguendo i lavori, si trova in un punto di passaggio geologico tra uno strato di arenarie e fillade quarzifera.

Sarà necessario regimentarla, intervenire con lavori di disgaggio e mettere in sicurezza la strada prima di riaprire al traffico. E’ in corso anche una verifica sulla proprietà dei fondi su cui si sta operando.

Difficile, per ora, fare previsioni sulla riapertura della strada. Verosimilmente verrà aperta tra qualche giorno a senso unico alternato. Foto in copertina.

Enzo Urbani

“Le condizioni meteorologiche sono buone e ci permettono di essere operativi. Commenta il presidente di Vi.Abilità Enzo Urbani. Ringrazio i tecnici di Vi.Abilità, che già nella notte tra sabato e domenica erano sul luogo e oggi stanno lavorando calandosi con le corde dal costone a monte della strada. Il tratto interessato alla frana collega Recoaro Terme a Valli del Pasubio, frequentato da lavoratori oltre che da turisti, per questo stiamo dando priorità all’intervento, ipotizzando anche un’apertura a senso unico alternato mentre proseguiremo con la messa in sicurezza del versante.”

Giancarlo Acerbi

“Siamo consapevoli che il nostro territorio è fragile ed è soggetto a dissesti, in particolare in seguito a piogge. Afferma il consigliere provinciale con delega alla viabilità Giancarlo Acerbi. Attraverso Vi.Abilità monitoriamo i tratti più a rischio e investiamo cifre ingenti per reti paramassi e sistemi di protezione. Nel solo 2023 è stato speso più di un milione di euro per 14 interventi di consolidamento di frane e dissesti.”

Lastebasse

Questa mattina è stata nuovamente chiusa al traffico anche la SP350 che collega Lastebasse a Folgaria. Causa di una frana che nella notte fra l’11 e il 12 febbraio ha interessato la località trentina Busatti (strada statale 350) portando sulla carreggiata una notevole quantità di materiale roccioso.

Si tratta della stessa area in cui era avvenuta una frana lo scorso novembre. Vi.Abilità ha già provveduto a posizionare idonea segnaletica stradale per indicare la chiusura e le deviazioni necessarie per raggiungere il trentino.

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa

