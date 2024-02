Contributi fino a 30 mila euro per acquisto di beni strumentali o per sostenere le spese di personale apprendista – Confcommercio Vicenza: bandi ristorazione, gelaterie e pasticcerie

Lo Sportello Bandi e Contributi Pubblici di Confcommercio Vicenza segnala due interessanti opportunità per le imprese della ristorazione, per le gelaterie e le pasticcerie. Il ministero dell’Agricoltura ha, infatti, recentemente pubblicato due attesi Decreti di attuazione delle misure a sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Si tratta di due bandi:

il primo relativo all’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli,

il secondo è riferito alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati.

Le imprese beneficiarie, per entrambi i bandi, sono quelle rientranti nei seguenti settori:

“Ristorazione con somministrazione” (codice Ateco: 56.10.11),

“Gelaterie e pasticcerie” (codice 56.10.30)

“Produzione di pasticceria fresca” (codice 10.71.20)

I bandi prevedono, poi, specifici requisiti in possesso dalle imprese, che possono essere consultati nell’apposita sezione “Bandi” del sito associativo www.ascom.vi.it.

I fondi dovranno essere utilizzati, nel primo bando, per l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa nuovi di fabbrica, organici e funzionali; nel secondo sono agevolate le spese di remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati (anche in questo caso con caratteristiche specifiche da consultare nel bando).

Il contributo concesso, in entrambi i casi, consiste in un sostegno massimo di 30 mila euro e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili.

Per entrambi i bandi, le domande possono essere presentate del 1° marzo 2024 esclusivamente tramite piattaforma informatica del soggetto gestore Invitalia, L’assegnazione dei contributi avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (click day).

Per maggiori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda, rivolgersi allo Sportello Bandi e Contributi Pubblici di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

12 febbraio 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)