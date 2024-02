Breganze: bloccata la presentazione del libro di Luana Borgia

Discriminata per il suo passato, bistrattata per il suo vecchio lavoro nel cinema hard. È quello che è successo all’ex attrice a luci rosse, ora showgirl e scrittrice Luana Borgia – Il sindaco di Breganze blocca la presentazione del libro di Luana Borgia

L’increscioso episodio è accaduto al Mavalà Bistrot, bar del circolo sportivo di Breganze, in provincia di Vicenza, in cui Borgia avrebbe dovuto presentare il suo libro, Oltre i confini del proibito (Pathos Edizioni), sabato 17 febbraio insieme alla conduttrice e autrice Patrizia Ferrato.

Qualche giorno fa

La polizia locale di Breganze si è presentata al locale e ha di fatto vietato la serata in quanto “non è consono organizzare un evento con un personaggio del genere in un centro sportivo frequentato da famiglie e minori”, compilando addirittura un verbale.

«Non sono adatta al contesto di un circolo sportivo? Ma se sono una campionessa di equitazione e dressage! – Ha sentenziato, con non poco stupore, Luana – Nel libro parlo ampiamente della mia attività sportiva! E poi ho affiancato per anni Paolo Limiti in un programma pomeridiano di Rai Uno per famiglie!»

I muri che ospitano il locale sono di proprietà comunale e c’è da supporre che qualche benpensante abbia male inteso lo scopo della serata e deciso di bloccare sul nascere l’evento, già comunque fissato e concordato con il locale e con tanto di locandine.

Luana Borgia

«È vergognoso – commenta Luana Borgia – Io non sono più un’attrice porno da anni, è una discriminazione quella che è stata fatta nei miei confronti. E pure ipocrita. Mi piacerebbe proprio sapere quanti film porno si sono visti, o magari si guardano tuttora, questi perbenisti. La società in cui viviamo accetta cose ben peggiori, ma non che una ex pornostar presenti un libro sulla sua vita».

E aggiunge: «È una situazione assurda! Mi sento etichettata senza alcun motivo, emarginata in panchina. Io ho chiuso col mondo del porno tempo fa e ho spedito il mio libro a molti personaggi della tv, tra cui Enrico Vanzina. Ci tenevo ad avere un suo parere, e lui mi ha ringraziato facendomi i complimenti. Come al solito ci si riempie la bocca di belle parole come “parità di genere” o “patriarcato” e poi l’uomo che fa porno è santificato ed elogiato, la donna che lavora nel porno e poi smette, anche a distanza di anni viene messa al rogo come le streghe ed etichettata sempre come una puttana».

Certo è che ora Luana Borgia e il suo ufficio stampa cercheranno altri luoghi, meno giudicanti e bigotti per presentare il suo libro, molto venduto e richiesto, per fortuna.

Davide Denegri

Tanta amarezza è stata espressa anche dalla casa editrice che si è occupata della pubblicazione del libro:

«Scoprire che nel 2024, in un comune dell’evoluto Nordest italiano, e non in una remota provincia rurale dell’Afghanistan, il sindaco si prenda la briga di bloccare una presentazione di un libro (non uno spettacolo a luci rosse) in un bistrot, con intervento delle forze dell’ordine come se si volesse fermare uno scempio, mi lascia esterrefatto – commenta il direttore editoriale di Pathos Davide Denegri –

A quanto pare le etichette esistono e non vengono cucite a tutti allo stesso modo. Come direttore editoriale, e soprattutto come uomo, considero l’accaduto un momento di follia istituzionale e alla nostra autrice (nonché donna) Luana Borgia va tutta la mia solidarietà».

Conclude Luana Borgia: «Chiedo ufficialmente un colloquio con il sindaco di Breganze, Piera Campana, e con il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Sebastiano Silvestri per chiarire l’accaduto e ricevere delle scuse».

Vicenza, 12/02/2024

Fonte G. Mattia Pagliarulo <dottorpaglia@gmail.com>