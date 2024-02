Aspettando l’Adunata: il regista Alessandro Garilli presenta il film La seconda via, il 16 febbraio al Cinema Primavera.

In città, una proiezione speciale della pellicola che tratta la fuga dalla Russia vista dagli occhi, i cuori e le menti di sei Alpini, disperati, disorientati e annientati dal gelo, intorno e dentro di loro. Di ghiaccio la strada, raggelante il recente vissuto, l’unica via per salvarsi è il desiderio di tornare a casa, l’unico “carburante” i ricordi. Un’opera struggente, per non dimenticare. A introdurla sarà l’autore stesso.

Il debutto nelle sale cinematografiche è stato il 26 gennaio 2023, in occasione della prima edizione della Giornata nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, che coincide con la data della battaglia di Nikolajewka, combattuta nel 1943 dai nostri soldati proprio durante la ritirata dal fronte russo. La seconda via narra la ritirata attraverso gli occhi, ma soprattutto il cuore e la mente, di 6 Alpini superstiti della Compagnia 604, in marcia con il loro mulo nella neve e nel gelo, non solo meteorologico.

Il terribile, infinito cammino nel deserto bianco li porterà a perdere la cognizione del tempo e il contatto con la realtà, rifugiandosi in una tempesta di ricordi, sogni e incubi che rappresenta appunto “la seconda via” verso casa. Sulla Ritirata di Russia esistono sia una ricca letteratura, sia una serie interessante di testimonianze documentaristiche, ma prima de La seconda via non era mai stata raccontata in un film. Garilli riesce a farne un’opera drammatica di coinvolgente efficacia, schierando da un lato la disumanità della guerra e dall’altro l’umanità di chi vi è coinvolto.

La pellicola parte dalla Storia, quella dei libri di scuola. Per narrare una storia di uomini, senza vincitori perché al fronte come a casa, fuori dalle stanze del potere, tutti hanno perso. Casa, lavoro, affetti, dignità, sogni… e la vita, anche “semplicemente” quella che fu. Un film intenso, che si è avvalso anche di un contributo dell’Associazione Nazionale Alpini, che è ricordo ma anche monito –soprattutto ai giovani- a non dimenticare, a imparare dal passato.

Sarà dunque una serata culturale di grande impatto emotivo quella del 16 febbraio prossimo, nel calendario degli eventi di Aspettando l’Adunata. Al Cinema Primavera (quartiere Santa Bertilla) di Vicenza. La proiezione del film sarà preceduta da una breve introduzione del regista Alessandro Garilli, che resterà a disposizione anche dopo i titoli di coda per rispondere a eventuali domande. Appuntamento alle 20.30.

Venerdì 16 febbraio 2024, ore 20.30

Cinema Primavera Vicenza, via Ozanam (quartiere Santa Bertilla) – www.cinemaprimavera.it

Biglietti 6,50 euro intero, 5 euro ridotto

Vicenza, 8 febbraio 2024

