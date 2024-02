Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley riparte con il turbo: espugnata Ripalta Cremasca (0-3)

Le beriche sopperiscono all’assenza della capitana Spinello e difendono il terzo posto in classifica, avvicinandosi anche alla piazza d’onore

Inizia con una netta e prestigiosa vittoria esterna il cammino di Vicenza Volley nel girone di ritorno di B1 femminile (raggruppamento B), con le beriche corsare ieri sera a Ripalta Cremasca grazie al 3-0 contro le padrone di casa della C.r. Transport.

Nonostante l’assenza importante della capitana e palleggiatrice Natasha Spinello (fermata da un infortunio alla schiena alla vigilia del match), la squadra di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari ha saputo sopperire sfoggiando una prestazione di cuore in una partita molto più combattuta di quanto possa far immaginare il risultato finale, con muro e difesa delle due squadre in evidenza. In casa biancorossa, top scorer la giovane opposta Lidia Digonzelli (18 punti, di cui 4 a muro), in doppia cifra al pari delle schiacciatrici Chiara Costagli (15 punti e 44% in attacco) e Chiara Boninsegna (12 con il 37% offensivo).

“E’ stata – commenta il vice allenatore di Vicenza Volley Pierantonio Cappellari – una partita molto intensa, come ci aspettavamo, con azioni lunghe e combattute. Nel primo set siamo partiti molto forti e siamo riusciti a dar continuità al nostro gioco. Il secondo parziale ci ha visto rincorrere per lunghi tratti a causa di una partenza negativa condizionata da qualche nostro errore di troppo. Dal venti in poi è stata una vera battaglia, vinta con tecnica e cuore con il 28-30 che ci ha portato sul 2-0. Anche nel terzo set il braccio di ferro è stato serrato e il nostro allungo è arrivato solamente nel finale”.

Quindi aggiunge

“Le ragazze sono state bravissime a portare in campo quanto avevamo preparato in settimana. La prestazione a muro è stata ottima, sia per i punti diretti ottenuti (11), sia nel limitare i loro colpi d’attacco, aspetto che ci ha permesso poi di difendere tantissimi palloni. Molto bene anche l’attacco, con tutte le laterali andate in doppia cifra. E’ stata una vittoria di squadra, che si è compattata dopo l’indisponibilità dell’ultimo minuto di Spinello. Un grande plauso lo merita Valeria Bauce, all’esordio da titolare in categoria che ha diretto con personalità e precisione le compagne”.

Grazie ai tre punti conquistati, Vicenza ha difeso il terzo posto in classifica (posizionamento prezioso in ottica play off) salendo a quota 26 punti, sempre a +2 sul Volano quarto, e si è avvicinata alla seconda posizione (occupata da Ostiano, ko proprio contro le trentine), ora distante 2 lunghezze.

Ora le beriche osserveranno un turno di riposo nel prossimo week end e torneranno in campo domenica 25 febbraio alle 18 a Chioggia contro la Vlc-Rom Plastica nella terza giornata di ritorno.

C.R. TRANSPORT RIPALTA-VICENZA VOLLEY 0-3

(16-25, 28-30, 21-25)

C.R. TRANSPORT RIPALTA: Bassi 7, Cattaneo 3, Lodi 15, Carera 1, Rivoltella 3, Poggi 3, Negri (L), Crespi 6, Miglioli 2, Lionello 5, Laperchia. N.e.: Boffi, Coti Zelati (L). All.: Verderio

VICENZA VOLLEY: Andeng 7, Bauce 2, Costagli 15, Pegoraro 5, Digonzelli 18, Boninsegna 12, Formaggio (L), Andreatta (L). N.e.: Simpsi, Tasholli, Roviaro. All.: Cavallaro

ARBITRI: Visalli e Camossi

NOTE: Durata set: 25’, 34’, 30’ per un totale di 1 ora e 29 minuti di gioco

C.R. Transport Ripalta: battute sbagliate 4, ace 4, ricezione positiva 51% (perfetta 24%), attacco 27%, muri 8, errori 21

Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 5, ricezione positiva 49% (perfetta 8%), attacco 34%, muri 11, errori 20.

VICENZA, 11 FEBBRAIO 2024

Nelle foto, l’esultanza delle ragazze di Vicenza Volley anche con il presidente Andrea Ostuzzi dopo la vittoria a Ripalta Cremasca e l’ultima azione del match

