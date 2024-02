Gruppo OTB con Diesel, Marni e Maison Margiela protagonisti a Sanremo

Diesel, Marni e Maison Margiela hanno vestito alcuni dei cantanti in gara portando artigianalità e italianità che contraddistinguono il Gruppo OTB sul palcoscenico più importante per la canzone italiana

LA MODA ITALIANA PROTAGONISTA

AL FESTIVAL DI SANREMO CON I BRAND DEL

GRUPPO OTB

Il Gruppo internazionale di moda e lusso OTB ha portato la moda Made in Italy sul palco del Teatro Ariston di Sanremo vestendo alcuni dei cantanti in gara durante il settantaquattresimo Festival di Sanremo, la più importante manifestazione musicale italiana che si è svolta questa settimana.

La cantante Rose Villain la prima serata si è esibita in un look Marni custom-made del direttore creativo Francesco Risso, un mini-dress smanicato composto da fiori di metallo realizzati a mano, applicati su un collage sovrapposto di fiori in popeline strutturato nei toni del blu.

La seconda serata ha visto Ghali salire sul palco in un look Maison Margiela Co-Ed 2024 che comprendeva un cappotto da fumo nero in carta-nylon, indossato su una camicia a maniche corte in cotone bianco e pantaloni neri in lana e mohair matelot, abbinati a un colletto in popeline bianco staccato, guanti da opera in bianchetto e stivali Tabi in pelle nera.

L’artista, per la serata finale, ha scelto un look Marni custom-made d’ispirazione futurista ideato appositamente per lui dal direttore creativo Francesco Risso e realizzato interamente a mano. Anche Rich Ciolino, che ha affiancato l’artista durante tutte le performance, ha indossato dei look ideati da Marni.

Diesel ha accompagnato sul palco Il Tre che si è esibito indossando dei total look del brand dall’ultima collezione show S/S 2024 durante più di una serata del Festival.

Mahmood è apparso sul green carpet del Festival in un ensemble Maison Margiela Artisanal 2024 disegnato da John Galliano accompagnato da stivali neri Tabi brogue di Christian Louboutin per Maison Margiela.

Breganze (VI), 11 febbraio 2024

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso.

Il gruppo, che conta oltre 7.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso la OTB Foundation.

