Comune di Vicenza: mappa dei 742 parcheggi per persone con disabilità

Comune di Vicenza: assessore Spiller e consigliere Burlina: «Un passo avanti per l’inclusione e l’accessibilità della città»

Nel sito del Comune è disponibile la mappa dei parcheggi presenti in città riservati alle persone con disabilità. Il nuovo strumento è il frutto del lavoro di censimento degli stalli per le persone con disabilità realizzato su tutto il territorio comunale dal personale del Settore Mobilità e Trasporti. Si tratta di 742 posti auto, individuati sia grazie al riordino delle ordinanze emesse negli ultimi anni sia al rilievo su strada, per poi essere geo-referenziati. Un’operazione, questa, che ha portato alla realizzazione della mappa ora visibile nel sito e che faciliterà l’informazione per il cittadino e la futura manutenzione degli stalli.

L’assessore Spiller

«Un servizio volto a favorire l’inclusione delle persone con disabilità, realizzato nell’ambito del significativo lavoro di censimento degli stalli di sosta in città dal Settore Mobilità e Trasporti. Censimento che ha portato anche alla recente operazione di riordino dei posteggi destinati al carico e scarico merci». Spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller.

Il consigliere Burlina

«Un altro passo importante che va nella direzione di rendere più accessibile la città alle persone che vivono una condizione di disabilità motoria e non solo. – Considera il consigliere delegato alle politiche inclusive rivolte alle persone con disabilità Mauro Burlina -. È un’azione di rispetto e un intervento che stimola la sensibilità e il senso civico inclusivo dei cittadini. Un passo tra tanti altri che l’amministrazione intende attuare per riconoscere a pieno il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità».

La mappa è disponibile nel sito del Comune, nella pagina Mobilità e trasporti

(https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/mobilita/ztlpark/#16/45.5466/11.5457) e nel Sistema informativo territoriale del Comune di Vicenza (SitVi) (https://sit.comune.vicenza.it/SitVI/vicenza/).

I cittadini possono inviare segnalazioni su eventuali stalli non compresi nel censimento a mobilita@comune.vicenza.it.

Vicenza, 11 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa