Dalle 19:20, di sabato, i vigili del fuoco stanno operando in Via San Lorenzo, a Carre’ (VI) per l’incendio generalizzato divampato all’interno di un capannone con all’interno un camion di gastronomia itinerante di pesce: scoppio di due bombole di GPL. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco

Arrivati dal locale distaccamento e a seguire da Vicenza e con i volontari di Thiene con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 17 operatori, avevano iniziato le operazioni di stendimento delle manichette, quando ci sono stati i due scoppi e le conseguenti esplosioni all’interno del capannone. Le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme al solo capannone, evitando il coinvolgimento delle strutture limitrofe, se non per piccoli danni.

Le squadre hanno rinvenuto e portato fuori altre due bombole di GPL, di cui una con una perdita di gas in corso. Un’attività affiancata è stata parzialmente interessata dalle fiamme e ha subito l’incendio di un sgabuzzino e danni da fumo. Il capannone adibito alla lavorazione del pesce e il camion per la successiva commercializzazione itinerante sono andati completamente bruciati, come anche l’ufficio del primo piano.

Ancora in corso le operazioni di bonifica e il primo sopralluogo presente il funzionario di guardia dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo.

Carrè: incendio di un capannone, scoppiano 2 bombole di GPL (video)

