Il secondo posto il rapper Geolier, terza Annalisa con ‘Sinceramente’ – Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024 con ‘La noia’

Alla fine il Festival di Sanremo- caduta compresa- lo ha vinto Angelina Mango.

Secondo Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali, quinto Irama. “Siete matti!“, ha detto la giovane cantante, quasi incredula al momento della proclamazione. In realtà, però, è stato evidente quasi subito, quest’anno, che Angelina Mango fosse una delle artiste più quotate. E la scelta di cantare nella serata delle cover il pezzo ‘La rondine’ del papà Giuseppe ‘Pino’ Mango emozionando l’intera platea dell’Ariston ha definitivamente chiuso i giochi.

Angelina Mango

Forte di alcuni successi degli ultimi mesi (l’ultimo ‘Che t’o dico a fa”, subito prima ‘Ci pensiamo domani’), la 23enne napoletana vincitrice di Amici 23 è arrivata sul palcoscenico di Sanremo con ‘La noia’, un brano pieno di ritmo ispirato alla ‘cumbia’ di origine tribale, e con un ricercato look ispirato agli anni ’90 che non è passato inosservato. E naturalmente con la sua incredibile voce. Stasera, dopo essere caduta sul finale della sua esibizione inciampandosi nel vestito mentre risaliva le scale, Angelina Mango ha riso. Si è scusata ed è stata applauditissima dall’Ariston in una standing ovation di grande emozione.

Il ‘caso’ Geolier

La vittoria di Angelina Mango chiude anche il ‘caso’ Geolier. Il rapper napoletano, primo nella seconda serata, nella quarta delle cover e anche nella classifica provvisoria letta in apertura della serata finale, alla fine non ce l’ha fatta. Sostenutissimo dal televoto da casa (dove pare che il rapper potesse contare su una batteria di tifoseria organizzata). Gettonatissimo tra i più giovani, Geolier alla fine è arrivato secondo (e il suo sguardo per un attimo è apparso quasi preoccupato che Amadeus dicesse il suo nome, al momento della proclamazione del vincitore).

Che lo hanno accompagnato (mentre cantava dopo la vittoria al termine della serata delle cover) verranno ricordati come una delle pagine più brutte di questa edizione del Festival della canzone italiana. Per la poca educazione e lo snobismo verso il tifo napoletano. “Si può avere le proprie idee e tifare, ma chiedo rispetto per ciascuno dei 30 artisti in gara”, ha detto Amadeus stasera dopo aver letto il nome di Geolier al primo posto della classifica fischiata in apertura di serata.

I PEZZI ‘FORTI’ E IL PREMIO DELLA CRITICA

I pezzi ‘forti’ di questo festival sono stati chiari da subito, fin dalla prima serata. Subito, in classifica, erano balzate lei, Angelina Mango, ma anche Annalisa, prima su Spotify già il giorno dopo e regina indiscussa dello stream in questa settimana di festival. Bellissima e protagonista di un look sexy all’insegna del reggicalze, stasera Annalisa è stata omaggiata dall’Ariston con una standing ovation al termine della sua esibizione. Si erano distinti subito anche Ghali e Irama. Poi Geolier, che era decollato a partire dalla seconda serata.

Il premio della critica Mia Martini,

invece, è andato a Loredana Bertè per il brano ‘Pazza’, che ha preso 54 voti. A seguire, Fiorella Mannoia (16 preferenze) e Diodato (15 preferenze). Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla Radio, Tv e Web è andato ad Angelina Mango. Stasera sono stati consegnati il Premio Bardotti per il miglior testo a Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ e il Premio Bigazzi per la migliore composizione musicale ad Angelina Mango.

JOHN TRAVOLTA E IL BALLO DEL QUA QUA

Si chiude così l’ultimo Festival di Amadeus (che ha lasciato l’Ariston dicendo “Sono stati cinque anni stupendi, Sanremo si ama sempre“), che nessuno dimenticherà soprattutto per il famigerato ballo del qua qua che Amadeus e Fiorello hanno fatto ballare niente meno che a John Travolta. La malefatta (“una delle gag più brutte si sempre“, ha detto col senno di poi Fiorello) è andata in scena nella seconda serata e l’indomani non si parlava d’altro.

Il divo, stando ai rumors risentito dopo l’imbarazzante esibizione (ma anche il rifiuto sdegnato di indossare il cappellino fatto a forma di becco di papera lo faceva presagire). Il giorno dopo avrebbe deciso di non firmare la liberatoria perchè il ridicolo balletto venisse ritrasmesso in televisione.

Arrabbiatura a parte (boh, ma non è concordata minuto per minuto ogni esibizione a Sanremo?), John Travolta è finito al centro delle polemiche anche per la vicenda della pubblicità occulta che avrebbe fatto – in prima serata sulla Rai – all’azienda italiana che produce che le scarpe bianchissime che il divo indossava mentre ballava la Febbre del sabato sera con Amadeus, prima, sul palco dell’Ariston, e poi il ballo del qua qua fuori dal teatro. La Rai ha promesso di fare chiarezza.

30 BIG E 5 CO-CONDUTTORI

L’edizione numero 74 del Festival è stata quella con il più alto numero di cantanti (30 big) mai avuto finora in gara. Che Amadeus ha scelto di far esibire tutti quanti nella stessa sera, la prima, e non solo nella finale, a dispetto dei tempi serratissimi (ma sempre rispettati). Ogni sera, il conduttore è stato affiancato da un ‘co-conduttore’ diverso: prima Marco Mengoni, che è riuscito a far ridere e sorridere e ha colpito nel segno per eleganza e padronanza della scena; poi Giorgia, che ha incantato l’Ariston cantando alcuni dei suoi successi più famosi (in particolare ‘E poi’ che quest’anno compiva 30 anni); poi l’ironica e divertentissima Teresa Mannino, che ha portato simpatia e novità (le famigerate scale, lei, non le ha fatte, “servono solo per farmi venire l’ansia”).

La serata delle cover è stata il turno di Lorella Cuccarini, che a 60 anni ha dimostrato (oltre che di avere un fisico e una verve incredibile) di essere una showgirl con un rigore e una precisione d’altri tempi. La sera della finale, poi, la scena è stata tutta di Fiorello. Ha fatto divertire e si è dimostrata la vera star dietro questo festival. Ha saputo scherzare anche sulle questioni più ‘scottanti’, come la polemica sulla pubblicità occulta legata a John Travolta. “Io faccio la pubblicità palese“, ha detto stasera Fiorello, citando Armani come stilista del suo vestito e chiedendo ad Amadeus di dire pure la sua marca (Gai Mattiolo). Del resto, per restare in tema, stamattina Fiorello in conferenza stampa aveva chiesto a Roberto Bolle “Ma tu ce le hai le sneakers?”.

Autore: Marcella Piretti

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it