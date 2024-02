Parco Canile di Schio: 1° anniversario rinviato al 18 febbraio causa maltempo

Parco Canile di Schio: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ai festeggiamenti del primo anniversario di questa preziosa ed importante area socio-didattica, domenica 18 febbraio 2024

Un anno in cui l’Alto vicentino ha finalmente cambiato rotta nella gestione dei cani randagi.

Un anno in cui i cani abbandonati sono stati seguiti con presenza, costanza, pulizia, buon cibo, amore, competenza.

Un anno come questo non si era mai visto da queste parti.

Un anno che parla di Enpa.

Un anno in cui parlano i numeri degli animali aiutati.

Un anno di adozioni, di cure e di dignità.

Meritiamo tutti un momento di festa.

Un compleanno del Parco Canile di Schio che va celebrato con fierezza e soddisfazione.

Programma:

Ore 10 saluti del sindaco di Schio Valter Orsi e del vicesindaco Cristina Marigo

Visita guidata

Banchetto ENPA

Possibilità di diventare nostri soci

Omaggio per tutti i bambini

Vi aspettiamo domenica 18 febbraio dalle 10 alle 12.

Il Parco canile Alto vicentino si trova in via Fornaci, 95 Schio (VI)

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per visitare quest’area, aperta e ospitale, e l’auspicio è che vengano sempre più famiglie a trovare gli animali in custodia per valutare se procedere o meno con le adozioni.

Non mancate.

Per informazioni 347 2796801 sms WhatsApp

https://www.enpathiene.org/

Le foto che fanno da sfondo non sono immagini casuali ma sono i 90 cani adottati in un anno!!!!!!!

Parco canile Schio

La struttura gestita da ENPA è aperta a tutta la cittadinanza, non più un carcere, ma un parco canile, degno del livello di civiltà che il nostro territorio, in altri contesti, ha sempre dimostrato. Una struttura a Schio , un parco canile, inclusivo, nel verde ed ecocompatibile.