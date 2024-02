Vicenza Volley: il viaggio riprende da Ripalta Cremasca

Serie B1 femminile girone B, il viaggio di Vicenza Volley riprende da Ripalta Cremasca

Sabato alle 20,30 le biancorosse di Mariella Cavallaro – terze e in piena zona play off – vanno a far visita alla C.r. Transport nella prima giornata del girone di ritorno dopo la sosta di metà stagione

Riprende dalla Lombardia il viaggio di Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile (girone B), giunto al giro di boa con l’inizio del girone di ritorno. Dopo due week end di sosta previsti dal calendario, la formazione allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari tornerà in campo domani (sabato) alle 20,30 a Ripalta Cremasca contro la C.r. Transport, battuta all’andata al tie break nell’esordio stagionale. Le biancorosse venete sono attualmente terze (e dunque in piena zona play off) con 23 punti, mentre Ripalta è ottava insieme a Imoco a quota 17.

Pierantonio Cappellari

“Non sarà – avverte il vice allenatore biancorosso Pierantonio Cappellari – la squadra che abbiamo trovato all’andata, anche noi saremo diversi rispetto a quell’occasione, visto che era la prima di campionato. Ripalta ha operato un cambio molto importante con l’innesto in palleggio di Poggi, ex Peschiera che darà un gioco un po’ più veloce per caratteristiche rispetto alla formazione che abbiamo affrontato al debutto. E’ una giocatrice estrosa, a cui piace anche attaccare di seconda e dovremo tenerla d’occhio. Inoltre, sappiamo come Ripalta sia una squadra molto competitiva in difesa, dove non mollano un pallone e l’abbiamo visto all’andata: dovremo saper pareggiare questo aspetto del gioco.

Per il resto, la C.r. Transport può contare su schiacciatrici come Crespi e Bassi estremamente abili a giocare contro il muro e in settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Inoltre, l’opposta Lodi è l’attaccante di riferimento, Cattaneo e Rivoltella sono due centrali molto ordinate a muro e competitive anche in attacco, oltre a un libero come Coti Zelati particolarmente prestante soprattutto in difesa”.

Quindi aggiunge

“Per quanto ci riguarda, veniamo da un periodo un po’ complicato a livello fisico, dove a ruota abbiamo avuto un po’ di indisposizioni, ma ci siamo sempre allenati con regolarità e impegno e siamo pronti a ripartire nel migliore dei modi. Sappiamo come questo girone di ritorno ci veda in campo più in trasferta che in casa e dobbiamo fare quel salto di qualità che ci faccia portare a casa risultati esterni per arrivare all’obiettivo-play off. Le possibilità le abbiamo, tocca a noi fare qualcosa in più anche perché già domani Ripalta non regalerà nulla”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra C.r. Transport Ripalta e Vicenza Volley saranno il primo arbitro Giulia Visalli e il secondo arbitro Federica Camossi.

ALL’ANDATA FINI’…

Nella sfida dello scorso 7 ottobre a Vicenza, le beriche si imposero al tie break. Questo il tabellino dell’incontro.

VICENZA VOLLEY – C.R. TRANSPORT RIPALTA 3-2

(25-17, 27-25, 21-25, 22-25, 15-13)

VICENZA VOLLEY: Spinello 4, Costagli 16, Roviaro 7, Digonzelli 18, Boninsegna 24, Pegoraro 9, Formaggio (L), Simpsi 1, Do Carmo 2, Bauce. N.e.: Andreatta (L), Tasholli, Andeng. All.: Cavallaro.

C.R. TRANSPORT RIPALTA: Crespi 21, Cattaneo 9, Lodi 17, Bassi 8, Rivoltella 4, Nicoli 2, Coti Zelati (L), Carera, Miglioli 2, Laperchia 1. N.e.: Negri (L), Boffi. All.: Verderio.

ARBITRI Callegari e Bruno.

NOTE: durata set’ 28’, 34’, 28’ 29’, 21’ per un totale di 2 ore e 20 minuti di gioco.

Vicenza Volley: battute sbagliate 21, ace 12, ricezione positiva 61% (perfetta 23%), attacco 32%, muri 9, errori 41.

C.R. Transport Ripalta: battute sbagliate 8, ace 9, ricezione positiva 43% (perfetta 22%), attacco 25%, muri 10, errori 29.

IL TURNO

Questo il programma della prima giornata di ritorno del girone B di B1 femminile.

Enercom Fimi Crema-Ipag Noventa

Smapiù Arena Volley-Banca Annia Aduna

Volley Academy V&V-Azimut Giorgione

Vlc Rom Plastica-Orotig Peschiera Ponti

C.r. Transport Ripalta-Vicenza Volley

Fantini-Folcieri Ostiano-Rothoblaas Volano.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 32, Fantini-Folcieri Ostiano 28, Vicenza Volley 23, Rothoblaas Volano 21, Orotig Peschiera Ponti 20, Smapiù Arena Volley 19, Enercom Fimi Crema 18, Cortina Express Imoco, C.r. Transport Ripalta 17, Ipag Noventa 16, Banca Annia Aduna, Vlc Rom Plastica 10, Volley Academy V&V 3.

