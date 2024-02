Valdagno, domani Festa di Carnevale con Progetto Musica

Fondata nel 1991 da un gruppo di insegnanti della ex Scuola di Musica V. E. Marzotto, l’associazione trova da sempre le motivazioni del proprio agire nella passione per la promozione e lo sviluppo della persona attraverso la cultura e le arti, in particolare la musica, la danza ed il teatro, senza il perseguimento di scopi di lucro.

All’interno dell’associazione vengono organizzati corsi e attività di musica, teatro e arte. Sono inoltre presenti molti ensemble. Primo fra tutti, di lunga tradizione, il Complesso Strumentale V. E. Marzotto Città di Valdagno, fondato nel 1883 e composto da un’ottantina di elementi; quindi il Coro Polifonico Progetto Musica (30 elementi), le orchestre giovanili Tutto d’un Fiato! e Archi Tesi (quasi 200 ragazzi tra gli 8 ed i 18 anni), il coro di voci bianche (25 bambini tra i 6 ed i 12 anni), alcune band di musica moderna.

L’interazione con il territorio è forte e continuativa. All’interno delle scuole pubbliche e private vengono realizzati progetti di propedeutica musicale e laboratori teatrali, corsi di aggiornamento per i docenti, lezioni concerto. Oltre alla didattica si è poi sviluppata un’intensa attività di promozione e di divulgazione attraverso concerti, eventi, rassegne e spettacoli.

Ad oggi l’associazione conta quasi 700 iscritti, di cui oltre 500 frequentanti corsi e attività attinenti all’ambito musicale.

Sono attive le convenzioni con il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza e con l’Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra per attestare la preparazione degli allievi di musica. Ogni anno alcuni allievi si preparano per l’ammissione in Conservatorio e per il futuro mestiere del musicista e/o dell’insegnante di musica.

