Schio Teatro Popolare: ultimo appuntamento con Agnese & Tiziano

Schio Teatro Popolare 2023/2024: l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata al teatro popolare è giovedì 15 febbraio ore 21 al Teatro Civico



Schio Teatro Popolare 2023/2024: un viaggio umano e musicale “…fino alle stelle!” tra le canzoni popolari

Il duo Agnese & Tiziano porta in scena una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante che attraversa tutta l’Italia

Giovedì 15 febbraio ore 21 al Teatro Civico di Schio (VI) si conclude la rassegna Schio Teatro Popolare 2023/2024. Realizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale. In scena il formidabile duo Agnese & Tiziano nella commedia musicale “…Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale”.

Dopo l’epopea della famiglia Carrara, Schio Teatro Popolare prosegue con un altro spettacolo al Teatro Civico dedicato al tema degli artisti in viaggio. I due attori, con la regia di Raffaele Latagliata e il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti, portano in scena la scalata musicale dell’Italia intera a partire dalla Sicilia attraverso il racconto dell’istrionico cantastorie Tonino e della talentuosa fanciulla Maria.

Piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, i due protagonisti si scoprono legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare. Insieme inseguono i loro sogni arditi e un po’ folli lungo tutta la penisola ma anche dentro loro stessi tra momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie. È proprio Tonino a ricordarlo durante lo spettacolo: “E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare”. Con tenacia e passione sfidano la sorte alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o non proprio come se l’erano immaginata.

Il duo artistico Agnese & Tiziano

Agnese & Tiziano maneggiano con talento stupefacente i dialetti e le canzoni regionali, dipingendo un affresco allegro e ben calibrato della cultura popolare. Costruiscono una narrazione genuina e spontanea. Il risultato è una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante dal sapore tipicamente nostrano.

Il duo artistico Agnese&Tiziano nasce dall’incontro tra Agnese Fallongo, attrice, cantante e autrice teatrale di spiccato talento vincitrice del Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 come Miglior Attrice, e Tiziano Caputo, attore, cantante e musicista poli-strumentista. Insieme iniziano un percorso in teatro che li porta a distinguersi nel panorama nazionale per le straordinarie doti di interpreti poliedrici e virtuosistici. Ma è grazie alla collaborazione con i due registi Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata che si realizza la Trilogia degli ultimi, composta dagli spettacoli: “Letizia va alla guerra”, “Fino Alle Stelle!” e “I Mezzalira”, con i quali ottengono un unanime consenso di critica e di pubblico.

Informazioni

Platea e palchi di I ordine: € 14,00. Galleria, palchi di II ordine e loggione: € 12,00. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Civico di Schio in via Pietro Maraschin, 19 e online su www.vivaticket.com, tel. 0445 525577, info@teatrocivicoschio.it – www.teatrocivicoschio.it.

Credit Foto: Manuela Giusto

Schio (VI) 9 febbraio 2024

Fonte: Fondazione Teatro Civico Schio – Ufficio Stampa