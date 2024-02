Pallacanestro Vicenza: con Lumezzane al palasport è scontro salvezza

Bascket Serie B Nazionale – La Pallacanestro Civitus Vicenza, dopo i due punti d’oro colti a Taranto, torna al palaGoldoni per affrontare la Virtus Lumezzane per la sesta giornata di ritorno. Palla a due domani ore 18,30 con arbitri Lilli di Ladispoli e Faro di Tivoli. Parte l’ennesimo trittico di gare in sette giorni , il quinto stagionale, che comprende quindi l’infrasettimanale di San Severo, per poi affrontare in casa Ozzano.

Domani va in scena il secondo scontro diretto consecutivo per la salvezza, inserito in un mese di febbraio non certo decisivo, ma sicuramente importante per le sorti del sodalizio di viale Ferrarin. Un mese che si è aperto decisamente bene per i colori biancorossi , grazie al blitz di sabato scorso al palaMazzola , e da qualcuno definito faticoso. Mai giudizio fu più sbagliato.

Dopo un primo quarto nel quale Taranto ha segnato l’impossibile, la Civitus è uscita alla distanza chiudendo avanti il primo tempo limitando al massimo l’attacco di casa, per poi raggiungere nel secondo tempo il vantaggio in doppia cifra. A due minuti dalla sirena finale il match è stato chiuso dalla tripla di Antonietti. Da dire piuttosto che Taranto ha disputato una buonissima gara andando al di là delle proprie possibilità, viste le rotazioni accorciate.

Civitus Vicenza

Vicenza si è rivelata concreta e cinica. Se alla vigilia qualcuno pensava che questa gara sarebbe stata una passeggiata si sbagliava di grosso , come hanno dimostrato i fatti. La mission per sabato è evidentemente quella di accorciare le distanze rispetto alla zona salvezza diretta attualmente lontana quattro punti ed occupata da Mestre, Virtus Imola, Lumezzane e Ravenna che in classifica sono posizionate a quota 20. Poi c’è Padova ad aprire l’area playout con 18 , Vicenza 16 , Bisceglie e Ozzano 14.

Questi ultimi quattro club citati , al momento disputerebbero spareggi incrociati con tre che si salvano ed una destinata a retrocedere. Mentre Taranto che di punti ne ha solo 8 è ultima e staccatissima ed al momento incapperebbe nell^ unica retrocessione diretta prevista. Alla pallacanestro Vicenza si chiede di approcciare bene l’incontro al fine di evitare di subire troppi punti già all’interno del primo periodo, cosa che costringerebbe la squadra ad una dispendiosa rincorsa.

VIRTUS LUMEZZANE

Società, che ha un vice presidente che non sa dove stia, neppure lontanamente di casa l’ospitalità, in estate ha ottenuto il ripescaggio in B nazionale dopo aver perso il play-in di maggio, proprio con Vicenza.

Il percorso dei bresciani , che arrivano dall’importante successo interno con Faenza, è decisamente buono e probabilmente sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Con i venti punti in classifica frutto di dieci vittorie, il club della val Trompia, occupa una posizione relativamente tranquilla. Per Lumezzane gli ultimi mesi sono stati davvero molto intensi.

Dal menzionato ripescaggio, passando attraverso la tragedia della prematura scomparsa del centro 24enne Samuel Dilas mancato a ottobre per una malattia, sino ad un mercato in costante fermento. A campionato in corso si sono registrati gli arrivi a novembre di Minoli ( play-guardia ) e Spizzichini ( ala-centro ). Un mese fa la rinuncia al play finlandese Niemi sostituito dal lettone Vitols quindi l’ingaggio del pivot camerunense di formazione italiana Kevin Ndzie ( 213 cm ) prelevato da Orzinuovi per dare sostanza alla lotta sotto i canestri.

Insomma una vera rivoluzione

Punti fermi invece capitan Mastrangelo , Maresca, la guardia-ala Cecchi del 2005 e l’ala Vecerina. Nella gara d’andata giocata in un Palafiera freezer, sicuramente più adatto ad un match di hockey su ghiaccio che di pallacanestro e con i bagni sprovvisti della carta necessaria per asciugarsi le mani , prevalsero gli uomini di Saputo per 85 a 78 in una gara decisa nell’ultimo quarto dalle cinque triple scagliate inesorabilmente a bersaglio dai rossoblu.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

In copertina: Luca Antonietti