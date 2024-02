La passione per il burraco per sostenere Agape di Vicenza

Sabato 17 Febbraio 2024 la cooperativa sociale Agape di Vicenza organizza un torneo di Burraco di beneficenza denominato “Torneo di San Valentino”. L’iniziativa ha la collaborazione dell’ASD Giro Burraco di Torri di Quartesolo e il patrocinio della Fibur Federazione Italiana Burraco, della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza.

Il torneo si svolgerà presso i locali del Centro occupazionale diurno “La Fraglia” in Via Coltura del Tesina 10 a Vicenza località Bertesina, nella zona est della città con inizio del primo turno alle ore 15.30 e inizio del secondo turno alle 20.30.

Le partite si svolgeranno a coppie con 4 turni di gioco 1 Mitchell e 3 Danesi, per definire la classifica. Tra le 19.30 e le 20.30 sarà possibile anche cenare, per un momento conviviale insieme. Le iscrizioni al torneo e la partecipazione alla cena saranno raccolte dal 29 gennaio all’11 febbraio chiamando il 348-7823995 referente Sig.ra Ornella.

All’iniziativa ha aderito come realtà partner l’associazione dei giornalisti ed esperti di comunicazione Vicenza Press e come sponsor i magazzini Berton di Bolzano Vicentino e la società Nutrizione e Vita di Vicenza.

Federico Padovani

“Molte persone sono letteralmente appassionate di Burraco e per noi è la prima volta che ci viene dedicato un torneo benefico. – Racconta Federico Padovani responsabile eventi di Agape – Con questa iniziativa, la cooperativa sociale Agape vuole presentare ai partecipanti al torneo le proprie attività e i prodotti artistici, creare un momento di inclusione, di svago e raccogliere fondi per permettere la realizzazione dei suoi molti progetti. In particolare stiamo progettando il giardino sensoriale dedicato ai nostri ospiti, ma che desideriamo poi aprire anche a tutta la cittadinanza. A tal proposito l’ADG Giro Burraco ha deciso di devolvere l’intero ricavato alla cooperativa dimostrando così vicinanza e spirito di solidarietà”.

Il giardino sensoriale è un’area verde concepita per stimolare tutti e cinque i sensi, un luogo in cui chiunque può migliorare il proprio benessere psicofisico, nel quale chiudere gli occhi e passeggiare in un sentiero che alterna il prato ai sassi, nel quale le sensazioni sono suscitate dal profumo dei fiori e delle piante, dai suoni, interagendo con i vari strumenti posizionati ad hoc.

La cooperativa sociale Agape è una solida realtà vicentina, attiva dal 1991, nell’erogazione di servizi residenziali e semi-residenziali, in convenzione con l’AULSS 8 Berica, riservati a persone diversamente abili residenti in tutta la provincia di Vicenza. www.agape.vi.it

Fonte Studio Me.Mo. Monya Meneghini