Gruppo Fidas Torri di Quartesolo celebra il 50° con una nuova sede

Il presidente del Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo, Renato Gardumi: “Un grazie di cuore all’amministrazione comunale, che si è prodigata per mettere a disposizione dell’Associazione la nuova sede, nelle ex scuole elementari”

Parola mantenuta! A gran voce i donatori del Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo hanno chiesto una nuova sede per lo svolgimento dell’importante attività associativa. E l’amministrazione comunale, di concerto con il direttivo del Gruppo, ha preso subito in mano la situazione per individuare un locale idoneo. Locale che è stato sistemato ed adeguato alle esigenze dei donatori di sangue, il cui impegno sociale è universalmente riconosciuto.

E così, il 27 gennaio scorso, l’amministrazione comunale ha consegnato i locali dell’ex scuola elementare di Torri di Quartesolo, un tempo utilizzati dalla protezione civile.

Il taglio del nastro nella nuova sede

Emozionante, in presenza di tutto il direttivo locale e del rappresentante del consiglio provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, dopo una lunga attesa, il taglio del nastro da parte del sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro. Così come la benedizione dei locali da parte di don Devis, che ha apprezzato e fatto notare l’importanza di uno dei numerosi simboli che hanno figurato Cristo: il pellicano. “Questo uccello, simbolo di Fidas Vicenza – ha spiegato don Devis – rappresenta il dono più nobile. Ma anche il sacrificio di sé agli altri, come un può il sangue ceduto sollevare chi soffre”.

È seguita una partecipata ed accorata santa messa, in cui don Devis ha ribadito l’importanza del dono, ricordando più volte che ogni persona ha il diritto alle cure mediche, ma anche il dovere, da buoni cristiani, di mettersi a disposizione del prossimo.

Successivamente, si è svolta la cena sociale al ristorante le Delizie, dove il Gruppo ha proceduto anche all’elezione del nuovo direttivo, tra momenti festosi, in cui sono state premiate le donatrici e consigliere uscenti Margherita Bonetto e Maria Gigliola Marangoni, per la loro lunga attività, ben 52 anni al servizio del Gruppo, rispettivamente nel ruolo di segretaria e tesoriera.

Il direttivo del Gruppo Fidas Torri di Quartesolo

Il nuovo direttivo del Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, è formato da Marco Rigon (presidente), Renato Gardumi (vicepresidente), Marta Michelazzo (tesoriera), Raffaella Dorio (segretaria), Luisa Segato (delegata per la Zona) e Camilla Matteazzi (rappresentante Giovani). I consiglieri del Gruppo sono: Michele Battistella, Paolo Palmieri, Alberto Rauli, Fernando Sinigaglia, Patrizia Zamberlan, Cristina Balzarin, Alice Bavaro, Luca Lagni e Riccardo Traversin.

Il Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo è cresciuto molto negli ultimi anni, grazie al lavoro di tutto il direttivo. Sono 79 i nuovi donatori entrati a far parte dell’Associazione nell’ultimo anno, ma l’incidenza donazionale resta di 1,6 donazioni ciascuno. Quindi occorre continuare a lavorare per far sì che ogni donatore arrivi a mettere a segno almeno due donazioni annue.

Vicenza, 9 febbraio 2024

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista