Gianluca Ghirigatto si candida a sindaco con la civica Uniti per Torri

«Una nuova lista per andare oltre le esperienze precedenti, coinvolgendo le migliori competenze, le figure rappresentative e le energie propositive della nostra comunità»

Torri di Quartesolo

Un nuovo soggetto politico si presenta per le prossime elezioni amministrative di giugno a Torri di Quartesolo. Gianluca Ghirigatto, avvocato 53enne. Già consigliere e assessore tra il 1999 e il 2014, si propone come candidato sindaco con la neocostituita lista civica Uniti per Torri.

«Una proposta che da un lato mira a raccogliere e sviluppare quanto di buono è stato realizzato dalle amministrazioni precedenti – ricorda Ghirigatto – ma dall’altro intende andare oltre, radunando nuove competenze, le figure più rappresentative e le energie propositive della comunità di Torri, Lerino e Marola.

Ecco perché si è scelto un nuovo nome di lista, ci sarà un nuovo simbolo, e stiamo coinvolgendo persone con profili diversificati nell’ampio gruppo di lavoro dal quale nasceranno il programma e la squadra dei candidati».

La scelta di tornare in gioco come sindaco, dopo dieci anni di assenza dalla scena politica locale, è maturata nel corso degli ultimi mesi.

Gianluca Ghirigatto

«Sono cresciuto a Torri da quando avevo 4 anni: questo è il mio paese, mi anima un forte senso di appartenenza e ho sempre avuto una sincera passione per la politica positiva. Politica intesa come servizio e dialogo con la comunità, per cercare insieme di migliorare la qualità della vita, difendendo i valori democratici e liberali della nostra società, senza che personalismi o ingerenze partitiche possano indebolire l’impegno per il bene comune – spiega.

Il grande cambiamento di Torri negli ultimi decenni rende particolarmente complessa l’amministrazione del paese. E ci sono alcuni nodi problematici prioritari che vanno affrontati con serietà e piena consapevolezza: penso alla gestione degli impatti che si avranno con la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, all’esigenza di potenziare le strutture sportive, alla necessità di creare spazi culturali e di aggregazione giovanile, al miglioramento della cura del verde e dei luoghi pubblici, alle misure da adottare per la tutela dell’ambiente, ai cambiamenti che ci attendono sul versante della raccolta dei rifiuti, al crescente bisogno di servizi connessi all’invecchiamento della popolazione e alla diffusione di situazioni di difficoltà familiare e di disagio sociale».

Uniti per Torri

Una lista che intende dar voce e raccogliere le proposte di chi non si riconosce nella sterile protesta, fatta di slogan urlati contro tutto e contro tutti senza contenuti costruttivi.

«Stiamo già lavorando con impegno ad un programma molto concreto e responsabile, sviluppato con il sostegno di donne e uomini che, ne sono certo, rappresentano la miglior sintesi di competenza, esperienza, umanità e impegno per gli altri – spiega -. Non ci interessano l’aggressività e l’imbarbarimento del dibattito pubblico, ma il confronto diretto, franco e trasparente. Ecco perché saremo molto più presenti tra le persone che sui social».

9 febbraio 2024

Francesco Guiotto Responsabile Comunicazione lista civica Uniti per Torri – Gianluca Ghirigatto Sindaco